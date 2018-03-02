“Kadınca Esintiler X” 7 Mart’ta açılıyor…





Girne Akdeniz Lions Kulübü, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla “Kadınca Esintiler X” isimli karma sergi düzenliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre resim sergisi, KKTC Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seray Gürün tarafından 7 Mart Çarşamba günü 16.30’da Lefkoşa AKM’de açılacak.

“Kadınca Esintiler X” sergisi, 10 Mart Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.



Fotoğraf: Arşiv