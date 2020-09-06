Kadına şiddetin yeni yüzü: 'Psikolojik' şiddet

Polis’ten mağdur kadınlara çağrı: “Kadınlar şiddetin nerede başladığına dikkat etmeli, davranışlarını değiştirme hususunda zorlanıyorsa şiddet başladı demektir”

SÖZLÜ ŞİDDET SUÇU YAYGINLAŞTI… Polise göre; toplumda çok fazla bilinmeyen bir suç olan sözlü saldırı yaygınlaştı. Özellikle “Elimde fotoğrafların var benden ayrılırsan bunu yayarım” sözlü baskı tehdit suçları gelişti.

8 AYDA 718 ŞİKAYET… Kadına Karşı Şiddetle Müdahale Şubesi’ne geride bıraktığımız yıl 1.047 kadın şikâyette bulunurken, 2020 yılı Ocak-17 Ağustos tarihleri arasında 718 şikâyet yapıldı.

6 KADINA MAHKEME YOLU… Sözmener, eş veya partnerlerinden intikam almak için polise yalan ifade veren 6 kadın hakkında bu yıl soruşturma başlattıklarını ve ileri işlemler için mahkemeye sevk edildiklerini söyledi.

Devrim DEMİR

Ülkede her geçen gün kadına yönelik şiddet olayları gözle görülür şekilde artış gösterirken şiddetin boyutunun da değiştiği polis verilerine yansıdı.

25 Kasım 2018 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan “Kadına Karşı Şiddetle Müdahale Şubesi” 33 ayda şiddet içerikli bin 765 şikâyet aldı.

Şube, aynı şekilde Ocak 2020 – 17 Ağustos tarihleri arasında 718 şikâyete koştu.

Şubede görevli Müfettiş Mehmet Sözmener, birimin açılması ile yıllardır şiddet görüp susan, baskı görüp konuşamayan kadınlara güven geldiğini ve açıldığı gün itibarı ile şubeye yüzlerce şikâyet geldiğini anlattı.

Sözmener: “En basit suçtan en ağır suça kadar tüm ilçelere yetişiyoruz”

Müfettiş Mehmet Sözmener, kadınların maruz kaldığı en basit suçtan en ağır suça kadar tüm ilçelerde uzmanlaşmış bir personel ile çalıştıklarını söyledi.

Şube olarak tüm ihbarları değerlendirdiklerini ifade eden Sözmener, olay yerine gidilip detaylı araştırma yapıldığını kaydetti.

Sadece fiziki olaylarda değil, telefonla ve sözlü yapılan tüm tacizlerinde değerlendirildiğini kaydeden Sözmener, başvuruların yüzde 4’nün cinsel nitelikli, yüzde 38’nin fiziki saldırı, yüzde 41’nin sözlü saldırı ve tehdit içerikli, yüzde 5’in mala karşı, yüzde 12’sinin ise sayır suçlar olduğuna işaret etti.

‘Psikolojik şiddette’ artış…

Fiziki suçların yanı sıra, başvuranların yüzde 41’nin sözlü saldırıya maruz kaldığına dikkati çeken Sözmener, toplumda çok fazla bilinmeyen bir suç olan sözlü saldırı içinde, “Elimde fotoğrafların var benden ayrılırsan bunu yayarım” sözlü baskı tehdit suçlarının yaygınlaştığına değindi.

Şubenin ciddi bir iş yükü olduğunu ifade eden Müfettiş Mehmet Sözmener, 2020 yılı Ocak-17 Ağustos tarihleri arasında 718 şikâyet olduğunu kaydetti.

“Partner ayrılmayı kabul etmiyor”

Şubenin 7/24 aktif olduğunu kaydeden Sözmener, son zamanlarda özellikle şiddet vakalarının birçoğunda partnerin ayrılmayı kabul etmediği için bu yola başvurduğuna işaret etti.

Sözmener, “Kadına kendi malıymış gibi davranan, ilişkinin bitmesini kabul etmeyen adamlar kadına fiziki veya sözlü şiddet eğilimine girmekte. Şube olarak esas üzerinde durduğumuz konu ise ayrılmayı kabul etmeyen eş ve partnerlerin yarattıkları sorunlar. Polis olarak yaptığımız işlemelerin yanı sıra polise ait olmayan yetkilerde var. Kadına şiddet olaylarında çok farklı bir detay var, aynı evde yaşamaları. Bu detay bizi ek ilave tedbir almaya yönlendirmekte. Zanlının adli soruşturma sonucu mağdurla yaşadığı eve dönmesi, tehlikeli bir faktör olarak karşımıza çıkabilir. Bu süreçte tutuklama devam ederken, mağdura da süre kazandırıp evden çıkacaksa çıkmasına, sığınma talebinde bulunacaksa işlemler için devreye gireriz. İşin boyutu olaya göre değiştiği için mağdurun avukat tutma imkânı yoksa (TOCED) devreye girerek zanlı aleyhinde mahkemeden avukat aracılığı ile ‘derhal’ uzaklaştırma emri çıkarılabilir” dedi. .

Sözmener: “Polis ne kadar erken müdahil olursa”

Mahkemelerin şiddet olaylarında oldukça hassas davrandığına da değinen Sözmener, teminat duruşmalarında zanlı aleyhinde cezaların oldukça caydırıcı olduğunu kaydetti.

Tehdit ve olayın boyutuna göre adli merciler ile konunun paylaşıldığını belirten Müfettiş Mehmet Sözmener, uygun görüldüğü takdirde Aile Mahkemesinin devreye girerek mağdur için 24 saat koruma emri de sağlandığını belirtti. Ciddi suçlarda zanlının zaten serbest kalmadığını da kaydeden Sözmener, “Kadınlar şiddettin nerede başladığına dikkat etmeli. Eş veya partner tarafından davranışlarının değiştirilmesi için baskı yapılıyorsa, şiddet başladı demektir. Polise gitmek için son anı beklemeyin, gitme, giyme, yapma demesi şiddetin döngüsünün geri üzerlerine döneceğinin işareti olduğunu kaydetti. Tedbir almak için polis olaylara erken müdahil olmalı, şubeye yansıyan her olay mutlaka ileri safhaya taşınır.”

Sözmener ‘Bilişim Yasasına’ dikkat çekti…

Bilişim Yasasının geçtikten sonra telefon cihazlarının incelenmesi yetkisinin mahkeme yetkisine devredildiğini söyleyen Sözmener, “Polis artık kendi kararı ile bir cihaza el koyup içindeki verilere bakamaz. Mahkemeden alınacak emir tahtında cihaz alınarak incelenebilir. Taciz olaylarında bazen cihaza el konulmadan operatörlerle yapılan yazışmalar sonuca götürebilir, mesajların içeriği önemliyse verileri almak zorunda kalabiliriz.”

2019 yılında bin 47 şikâyet…

Müfettiş Mehmet Sözmener, şubenin Kasım 2018 yılında kurulduğunu anımsatarak 2019 yılının tamamında bin 47 şikâyet aldıklarını söyledi. Şikâyetlerin şubeye bildirilmesinin rahatsız edici olmadığını aksine olayların gün yüzüne çıktığı için mutlu olduklarını kaydeden Sözmener, Sivil Toplum Örgütleri ve devletin diğer organlarına da çağrı yaptı.

Sözmener: “Bizimle çalışmak isteyen Sivil Toplum Örgütleri, devletin diğer organları ile çalışma yapmaya son derece hevesliyiz. Kendileri de bizzat gelerek bizimle iş birliği yapabilirler. Kazanımlarımızı, verilerimizi paylaşmaya hazırız, gizlediğimiz hiçbir şey yok” dedi.

Sözmener: “Ciddi suçlar gözlemlemekteyiz”

İstatistiklere bakıldığı zaman en çok şikâyetin Lefkoşa’dan yapıldığına değinen Sözmener, bunun sebebinin nüfus fazlalığının yanı sıra birçok iş yerinin burada olduğunu mesai saatleri içinde Lefkoşa’nın diğer ilçe ve köylerden göç aldığını kaydetti.

Her statüden kadının şiddet gördüğünün de altını çizen Sözmener, “Bilgimize gelen her şikâyet detaylı bir şekilde incelenir ve bu şikâyetlerde ciddi suçlar gözlemliyoruz. Özellikle zanlı ve mağdurun ilişki sürecinde birbirlerine gönderdikleri müstehcen fotoğrafların yanı sıra video içerikli görüntüler daha sonra suç teşkil edebiliyor. Polis teşkilatı kişilere karışamaz, ancak ayrılma dönemlerinde video ve fotoğraflar tehdit olarak kullanılabilir. Bunun cezası da oldukça yüksektir. Suçların vahameti son dönemlerde artış gösterirken, zanlıların mağdurlara kullandığı orantısız güç ciddi suçlar doğurmakta. Son dönemlerde şube olarak yaptığımız ağır suç dosyası Balıkesir’de yaşanan ‘tecavüz”,’ciddi darp’ ve ‘vahim zarar’. Kadının 8 kaburga kemiği kırılırken, zanlı tarafından iddiamız tecavüze uğradığı yönünde. Mağdurun tedavisi sürerken, zanlı davalarını tutuklu bekleyecek. Kadınlar korkmasın, bizden yardım istesin tüm çabamız kadınların toplum içinde kendilerine yer bulması.”

6 kadına mahkeme yolu görüldü…

Şubenin hizmete girmesi ile sadece şiddet mağduru kadınlarla karşılaşmadıklarına da değinen Sözmener, eşlerinden veya partnerlerinden intikam almak isteyen kadınların da polise başvurarak yalan beyanda bulunduklarını kaydetti.

Sözmener, polise yalan ifade veren 6 kadın hakkında bu yıl soruşturma başlattıklarını ve ileri işlemler için mahkemeye sevk edildiklerini söyledi.

Tüm ihbarlar anında değerlendiriliyor

Şiddetin hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir eylem olmadığını, kadının yaşadığı baskı ve şiddet karşısında sessiz kalmaması çağrısı yapan Müfettiş Mehmet Sözmener, sadece şahsın değil, komşuların ve sosyal medya üzerinde yapılan her türlü ihbarı anında değerlendirdiklerini vurguladı.

Kadına şiddetin hep olduğunu, şubenin devreye girmesi ile mağdur kadınların polise sığındıklarını kaydeden Sözmener, şiddet mağdurlarının 7/24 Alo 183 veya 155 polis hattına ulaşabileceklerine vurgu yaptı.

2 AĞUSTOS

Markette fazla vakit harcadı diye…

Eşi markette fazla vakit harcadı gerekçesiyle yumruk atarak darp eden ve daha sonra eve döndüklerinde hızını alamayıp eşi yemek yapmadı diye tehdit eden zanlı E.Y., tutuklandı. Eşi tarafından darp edilen F.K., şikayetini geri çekti.

2 AĞUSTOS

Yemeği geç yaptı diye…

Lefkoşa’da eşini yemeği geç yaptı diye süpürge değneği ile ciddi şekilde darp ederek burnunu kıran zanlı A.D., ‘Vahim zarar’ ve ‘ciddi darp’ suçundan tutuklandı.

5 AĞUSTOS

Eşinden şüphelendi elmacık kemiğini kırdı

Zanlı U.D., Gaziköy'de eşi Z.D.'nin kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesi ile elmacık kemiği üzerine yumruk vurmak sureti ile ciddi şekilde darp etti boğazına bıçak dayayarak öldürmekle tehdit etti.

7 AĞUSTOS

Eşinin kemiklerini kırdı, tecavüz etti

Balıkesir’de aldatıldığını iddia eden K.P., eşinin kaburga kemiklerini kırdıktan sonra tecavüz etti. Zanlı şikayet üzerine tutuklanırken, ağır yaralanan kadının tedavisi hastanede devam ediyor. K.P., yargılanmak üzere 75 gün cezaevine gönderildi.

13 AĞUSTOS

Boşanma aşamasındaki eşini yaraladı

Serdarlı’da boşanma aşamasındaki eşini darp edip kırık bardak ile boğazından yaralayan H.Ç tutuklandı, işlediği suçu itiraf etti.

17 AĞUSTOS

Eşinin yüzünü yumrukladı

Gönyeli’de 16 yaşındaki oğlunu eşinin şiddetinden korumak için araya giren E.S.’nin yüzüne defalarca yumruk atarak başının kapıya çarpmasına neden olan A.S., tutuklandı.

17 Ağustos

Kız arkadaşının cinsel fotoğraflarını yayımladı

Kendisi ile tekrar barışmayan kız arkadaşının cinsel içerikli görüntülerini annesine gönderdiği tespit edilen E.N., ‘Özel hayatın gizliliğine aykırı hareket’ suçlaması ile tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.