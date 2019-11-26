Kadına şiddete karşı yürüdüler…

25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve uluslararası dayanışma günü dolayısıyla Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Mağusa’da eş zamanlı eylemler yapıldı.

Yürüyüşlerde sığınma evi talebi dillendirildi, kadın cinayetlerine dikkat çekildi.

Eylemde taşınan pankartların üzerinde yazan “görünmeyen emek sesini yükselt”, “öldüren sevgi istemiyoruz”, “mobese değil sığınma evi” ve “devletin görevi sığınma evi” sloganları dikkat çekti.