Kadına şiddete 4 ay hapis

İŞLETMEYE ‘DERHAL’ SORUŞTURMA… Yargıç Temay Sağer, para karşılığı ilişkiye girmek için gittiği gece kulübünde, kadını ciddi şekilde darp eden Levent Metin’i hapse mahkûm ederken, ilgili işletme direktörleri hakkında soruşturma emri verdi.

Devrim DEMİR

Alayköy’de faaliyet gösteren ‘Dolls’ isimli gece kulübünde kendisi ile ilişkiye girmek istemeyen kadını ciddi şekilde darp eden ve yüzüne tekme atarak yaralayan Levent Metin aleyhindeki dava dün Lefkoşa Ceza Mahkemesinde karara bağlandı. “Ciddi darp” suçundan yargılanan Levent Metin, 4 ay hapse mahkûm edildi.

Bir aydır hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Levent Metin, dün Yargıç Temay Sağer huzuruna çıkarıldı.

Metin’in avukatı Tözün Torgen, savunmasında gece kulübündeki kadının müvekkiline küfür ettiğini ve alkolün de etkisi altında bu suçu işlediğini savundu.

‘Başka ceza mümkün değil’

Yargıç Temay Sağer, olayın Eylül ayında Alayköy’de ‘Dolls’ isimli gece kulübünde meydana geldiğini anımsattı. Sanık Levent Metin’in para ödeyerek odaya çıktığı kadının kendisi ile ilişkiye girmediği için, kadını ciddi şekilde darp ederek yüzüne tekme attığını hatırlatan Sağer, Metin’in 1 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde olduğunu belirtti.

Sağer, sanık avukatının savunmasına da değinerek böylesi bir suçun işlenmesine makul bir sebep olmadığına dikkati çekerek, sanığa hapislik cezası dışında başka bir ceza verilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

‘Dolls’ isimli gece kulübünde de fuhuşa teşvikten soruşturma

Yargıç Temay Sağer kararında, sanık avukatının müvekkilinin ‘Dolls’ isimli gece kulübüne ilişkiye girmek için bin TL para ödediğini söyledi.

Sağer, avukatın beyanı doğrultusunda sanığın gece kulübüne ilişkiye girmek için gittiğini, suçun ortada olduğunu, ilgili gece kulübüne ve işletme direktörlerine de fuhuşa teşvikten ‘derhal’ soruşturma açılmasına emir verdi.