Kadına şiddet oranları gelişmiş ülkelerle aynı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, sadece KKTC’de değil, dünyanın birçok yerinde kadına karşı şiddetin var olduğunu ifade ederek, dünyanın gelişmiş toplumları ile KKTC’deki kadına karşı şiddetin benzer oranlarda olduğunun yapılan araştırmalarla ortaya çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Dünyada her üç kadından biri, şiddete maruz kalmaktadır” diyen Meral Akıncı, kadına yönelik fiziksel şiddet dışında ülkede kadına yönelik sözel ve diğer şiddet türlerinin yüzde 99.5 oranında olduğunu belirtti.



HERKES DURUP BİR KENDİ HAYATINA BAKMALI



Meral Akıncı, bu konuda herkesin kendi hayatına durup bir bakacağına ve bu sorunun üstesinden hep birlikte gelmeye çaba harcanacağına duyduğu inancı ifade etti.

Meral Akıncı, Sanat Kulübü üyesi üniversite öğrencileri tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde sahnelenen "Sıradaki Ya Sensen" isimli tiyatro oyununun, ev içi şiddete karşı duyarlılığın toplumsal gündemdeki yerini koruduğunu göstermesi açısından da önemli olduğunu belirtti.

Meral Akıncı, izlediği tiyatro oyununu sahneleyen üniversite öğrencileri ekibini, hem konu seçimleri hem de performansları için kutladı.