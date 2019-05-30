Kadına şidddete 1 yıl hapis, 5 bin ceza

Cihangir’de ikamet eden ve birlikte yaşadığı kız arkadaşına defalarca şiddet uygulayan Recep Kazak, 1 yıl hapis cezası ve 5 bin TL para cezası ödemeye mahkum edildi. Kazak, 28 Ocak 2018 tarihinde kız arkadaşıyla aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu, kadını ciddi şekilde darp edip, sağ el başparmağını ve ön dişini kırmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda gerçekleşen bu sabahki duruşmada sanık aleyhine mahkeme heyetinin oy birliği ile verdiği kararı Kıdemli Yargıç Hüdaverdi açıkladı. Hüdaverdi, sanığın işlediği Vahim zarar ve ciddi darp suçlarının ciddiyetine vurgu yaptı. Vücut bütünlüğü hakkının Anayasa ile korunduğuna dikkat çeken Hüdaverdi, sanığın işlediği vahim zarar suçunun 7 yıla, ciddi darp suçunun ise 3 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi. Sanığın işlediği suçun ağır bir suç olduğa değinen Hüdaverdi, Mahkemelerin yıllık faaliyet raporlarında şiddet içeren bu tür suçların yaygın olduğunun altını çizdi. Sanığın 25 Kasım 2018 tarihinde sanığın yine darp suçu işlediğini ve mahkeme kararıyla 3 yıl süreyle benzer suçu işlememek üzere 40 bin TL’lik kefalet senedi imzaladığını belirtti. Hüdaverdi, müştekinin şikayetini geri çektiğine de değindi. Hüdaverdi, sanığın benzer suçları işleme eğiliminde olmasını ve müştekiye defalarca şiddet uygulamasını aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Hüdaverdi, sanığa oybiliği ile 1 yıl hapis cezası verdiklerini ve 5 bin TL para cezası ödemesine emir verdiklerini açıkladı.