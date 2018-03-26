Kadın vekiller kayıt altına alındı

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) Başkanı ve Oxford Üniversitesi kıdemli araştırmacısı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, projede görevli araştırma görevlileri ile birlikte KKTC Meclisi’ni ziyaret etti. Kadın milletvekilleri ile projenin detaylarını paylaşan Dr. Rahmioğlu-Ramiz, kadın milletvekillerimizin tamamının gönüllü desteğini aldı. Projede yer alıp çalışma anketini dolduran 8 kadın milletvekilimiz Ayşegül Baybars Kadri, Doğuş Derya, Fazilet Özdenefe, Gülşah Sanver Manavoğlu, Jale Refik Rogers, Resmiye Canaltay, Sıla Usar İncirli ve Yasemin Öztürk destek vermek isteyen tüm kadınlara da çağrıda bulunarak KISAA İnisiyatifi ile iletişime geçmeye davet etti.

Ankete katılarak projeye destek veren İçişleri Bakanı ve Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars Kadri, ülkemizde kadın sağlığına ilişkin sorunların belirlenebileceği güvenilir veri eksikliklerinin farkında olan Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz ve ekibini, kadınların sağlık ve hastalık dağılımlarının ve görülme sıklıklarının belirlenmesi konusunda başlattıkları proje dolayısıyla tebrik ederek destek vermek isteyen herkesi inisiyatifle buluşmaya davet etti.

Halkın Partisi Milletvekili Dr. Jale Refik Rogers, ülkemizde başta sağlık olmak üzere birçok konuda veri eksikliğinin mevcut olduğunu ifade ederek, sağlıkta veri toplamak açısından büyük bir adım olan bu projenin örnek teşkil etmesi ve bundan sonraki bilimsel çalışmalara ışık tutması açısından projeyi yürekten desteklediğini belirtti ve proje yürütücüsü Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz ve ekibine başarılar diledi.

Kuzey Kıbrıs kadın sağlığı haritasının oluşturulmasının hedeflendiği projeye 18-55 yaş arasında olan Kuzey Kıbrıs vatandaşı ya da son 5 yıldır Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden kadınlar katılabiliyor. Çalışmaya katılmak isteyenler https://anket.kisad.org adresinden online olarak çalışma anketini doldurabilecekleri gibi www.kisaainisiyatifi.org web sitesi, KISAA İnisiyatifi Facebook hesabı, kisaa.cohere@gmail.com e-posta adresi ya da 0542 888 50 20 ve 0548 860 14 83 numaralı telefonlar aracılığıyla KISAA İnisiyatifi araştırma ekibi ile iletişime geçebilirler.