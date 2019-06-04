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Kadın vekili olmayan tek ülke KIBRIS

Kadın vekili olmayan tek ülke KIBRIS

Kıbrıslı seçmen geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen seçimlerinde 6 erkek adayı Avrupa Parlamentosu’na gönderdi. In Cyprus’ın haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti  Avrupa’da kadın milletvekili seçmeyen tek ülke oldu.

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Kıbrıslı seçmen geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen seçimlerinde 6 erkek adayı Avrupa Parlamentosu’na gönderdi. In Cyprus’ın haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti  Avrupa’da kadın milletvekili seçmeyen tek ülke oldu.

Strazburg’da 2 Temmuz’da ilk kez bir araya gelecek yeni parlamentodaki 751 koltuğun 286’sını kadınlar dolduracak.

2019-2024 döneminde görev yapacak 751 milletvekillerinin yaklaşık %39’u kadın olacak, 2014 seçimlerine kıyasla %3 oranında artış gözlemlendi.

Bu oranını İngiltere Avam Kamarası’nın (%32) ve Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi’nin (%23.6) üzerinde olduğuna dikkat çekilirken, 6 Avrupa ülkesinin seçim sonuçlarına göre cinsiyet eşitliğinin büyük ölçüde korunduğu gözlemlendi;  İsveç %55, Finlandiya %54, Fransa %50, Slovakya %50, Lüksemburg %50,  İngiltere %47. Slovenya’nın Avrupa’daki kadın milletvekili temsiliyeti %15 ile alt sıralarda yer alırken Kıbrıs’ın oranı %0 oldu.

Avrupa Parlamento seçimlerine 2004 yılından beri katılan Kıbrıs için bu bir ilk oldu. Kıbrıs, 2009 yılında 2, 2014 yılında ise bir kadın adayı Avrupa Parlamentosu’na göndermişti.

Çeviri YD

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