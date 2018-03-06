Kadın temalı filmler Mağusa'da gösterildi

Gazimağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Akademisi’nde faaliyet gösteren sinema kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dün akşam MGA sinema salonunda kadın temalı 3 kısa filmin gösterimini yaptı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin son günü olan yarın, Yeşim Ustaoğlu’nun yönetmeni olduğu ulusal ve uluslararası ödüllü kadın temalı uzun metrajlı “Tereddüt” filmi gösterilecek. Film, Mağusa Gelişim Akademisi’nde saat 19.00’da ücretsiz izlenebilecek.



Mert Yusuf Özlük’ün yönetmeni olduğu ödüllü Saklambaç filmi, yönetmenliğini Nazan Kesal’ın yaptığı ödüllü kısa film “Salıncak” ve yönetmen Muhammed Beyazdağ’a ait ödüllü belgesel film “Child Bride”ın gösterimleri dün akşam yapıldı.



Senaryosunu Engin Aluç’un yazdığı “Saklambaç” filminin çekimleri Mağusa’da yapıldı.



Çocuk gelinlere dikkat çekerek kadına yönelik şiddet teması ile farkındalık yaratan filmin gösteriminin ardından, yönetmen Mert Yusuf Özlük ile “Kısa Film Yapımında Kadın” temalı söyleşi de düzenlendi.



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir takım etkinlikler düzenlediklerini, MGA’da göreve geldikten sonra oluşturdukları yapıyla sanatsal kültürel ve sportif faaliyetler yaptıklarını, ayrıca Kasım 2017’de sinema kulübünü de kurduklarını, sinema sanatında kısa film yapım tekniklerini sinemaya meraklı olanlara öğreterek yeteneklerini ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.



MGA bünyesinde kadınların üretimde bulunduğu kadın el sanatları atölyesinin de faaliyette olduğunu ifade eden başkan Arter, bu çerçevede tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.



MGA Sinema Kulübü Üyesi Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Mağusa Gelişim Akademisi olarak Sinema Kulübü’nü geçen yıl kurduklarını, Dünya Kadınlar Günü’nde de ilk etkinliği Mert Yusuf Özlük’ün filmiyle yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



Başkan Arter’in sanata verdiği destekle küçük ama anlamlı bir adım attıklarını belirten Zaimağaoğlu, hem bir kadın hem de bir şair olarak başkan İsmail Arter’e okuduğu bir şiiri armağan etti.