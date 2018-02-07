Kadın Sığınma Evi yararına yarışma

City Mall , 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle ‘Kıbrıs’ta Kadın Emeği Konulu’ fotoğraf yarışması düzenliyor…

Konu ile ilgili basın açıklaması şöyle;

City Mall Dünya emekçi kadınlar günü fotoğraf Yarışması toplumumuzun yapı taşı emekçi kadınlarımızın emeklerinin sergileneceği bir fotoğraf yarışmasıdır. Yarışma sonucu seçilen eserler 1-11 Mart tarihleri arasında City Mall’da sergilenecek ve satışa sunulacaktır. Satıştan elde edilen tüm gelir Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma evine bağışlanacaktır.

KATILIM ŞARTLARI

Fotoğraflar, sayısal (dijital) ortama kayıtlı olarak gönderilecektir.

Yarışmaya her yarışmacı en fazla 4 eser gönderilebilir.

Katılımcı daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş eserleriyle katılabilir.

Yarışmaya gönderilen eserler, uzun kenarı en fazla 420mm, kısa kenarı 297mm’yi (A3 boyutu) geçmeyecek şekilde 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilecektir.

Yarışmacılar yarışmaya http://citymallcyprus.com/tr/fotograf/ adresinde dolduracakları form ve yüklenecek fotoğraflarla katılabileceklerdir.

Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği dosya isimlerinde belirtilmelidir.

Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü yaklaşımı/yorumu kullanmakta serbesttirler.

Fotoğraflarınızı 22 Şubat 2018 tarihine kadar belirtilen adrese teslim edilmiş olmalıdır.

Yarışma ile ilgili sorularınız için 444 00 01 numaralı telefona ulaşabilirsiniz.

Yarışmada ödül alan ve/veya sergilenmeye değer bulunan tüm eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm haklarıyla City Mall'a ait olacaktır.

Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve en büyük alışveriş merkezi olmaktan gurur duyuyan City Mall Cyprus, toplamda 30,000 metre kare kapalı alanı, 7000 metrekare açık alanı ile 5 kattan oluşmaktadır. 60 adet mağaza, 5 adet sinema salonu, 1600 metrekareden oluşan FUN LAB eğlence ve oyun alanı, 4500 metrekareden oluşan INDEX mağazası, 2500 metrekareden oluşan gıda market, 1000 metrekare yapı market ve 1100 araç kapasiteli otoparkı ile yerli ve yabancı ziyaretçilerine hizmet verilmektedir.



