Kadın, Şiddet ve Medya Semineri gerçekleştirildi

“Kadın, Şiddet ve Medya” konulu seminer dün akşam Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde gerçekleştirildi.

Avrupa Komisyonu’nun AB Bilgi Merkezi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği işbirliğinde Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirdiği seminerde kadına karşı şiddetle mücadelede medyanın rolüne dikkat çekildi.

Gazeteci, medya uzmanı ve yeni seçilen bazı kadın milletvekillerinin katıldığı seminerde, kadına karşı şiddetle mücadele hakkında farkındalığın önemi vurgulandı.

Seminerin açılış konuşmalarını Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Basın Müşaviri Dr. Kezban Akansoy ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu yaptı.

Seminer Bianet Kadın ve LGBTI haberleri Editörü Çiçek Tahaoğlu tarafından verildi.

Katılımcılarla bu konudaki tecrübelerini paylaşan Tahaoğlu, tavsiyelerde bulundu.

Haber yayın organları, yazılı kelimelerin anlatısını çerçeveleme biçimiyle, hikayelerindeki özneleri güçlendirme veya güçsüz kılma kabiliyetine sahiptir.

Kadına ve kızlara karşı şiddet küresel ölçekte ve oranlarda ciddi bir sorundur ve AB’deki her 3 kadından biri 15 yaş itibarıyla fiziksel veya cinsel şiddette; profesyonel mesleklerde çalışan veya üst kademe yöneticisi olan kadınların yüzde 75’i ise cinsel tacize maruz kalmaktadır.