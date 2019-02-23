Kadın sağlığı haritasına, United Medya’dan destek

Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk kadın sağlığı haritasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Oxford ve Doğu Akdeniz Üniversitelerinin desteklediği "Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi" adıyla

geçtiğimiz yıl başlayan araştırmaya United Medya çalışanları da destek verdi.

Uzman Psikolog Çise Miş, dün United Medya tesislerine gelerek hem çalışma hakkında bilgi verdi,

hem de araştırma kapsamında yüz yüze görüşme yöntemiyle gerekli anket dolduruldu.

Uzman Psikolog Miş, araştırmaya şu ana kadar 4 bin kadının katıldığını dile getirerek, çalışmanın 2020 Ocak ayında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Araştırma kapsamında kadınlardan isterlerse tükürük örneği alınıyor, ayrıca kadınlar ücretsiz olarak pelviks ultrason taramasından da geçiriliyor.