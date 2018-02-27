CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde “Tezgahımız emek, dokuduğumuz gelecek” sloganıyla geleneksel “Emekçi Kadınlar Panayırı” düzenliyor. 10 Mart Cumartesi günü saat 10.00 -18.00 saatleri arasında Girne Barış Parkı’nda kurulacak panayırda kadınlar el emeği ürünlerini sunacak. Üreten kadınlara katkı sağlamak amacı ile her yıl gerçekleştirilen etkinlikte müzik, dans, çocuk aktiviteleri de yer alacak. “Barıştan ve emekten yana bir düzen; özgürlük, adalet, savaşsız, silahsız, sürgünsüz bir Kıbrıs” diyerek etkinliğe katılım çağrısı yapan yetkililer, stant almak veya etkinlik sergilemek isteyen kadın ve sivil toplum örgütlerinin en geç 5 Mart tarihine kadar 0 533 834 87 53 numaralı telefondan kayıt yaptırması gerektiğini belirtti.