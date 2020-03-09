Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Girne’de yaşanan korkunç kadın cinayeti ile ülkede son 10 yıldaki kadın cinayetlerinin 22’ye ulaştığını belirterek, “İnfial içindeyim. İnanması gerçekten güç. Bunlara alışkın bir toplum değiliz, kadın cinayetleri kesinlikle bizim kültürümüzün bir parçası değil” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde eşi Meral Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı kadın personeliyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıncı, kadına şiddetin bir cehalet ve hunharlık olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

“Bu cehalet ve hunharlığın önüne geçmek için kadın haklarını yılda sadece bir gün anımsamak yetmez. Kadın erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği bir kültür ve yaşam biçimi olmalıdır. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri ‘Bu da oldu, bu da geçer’ diyerek sıradanlaştırıp normalleştirilmemesi gereken konulardır.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, kadın cinayetlerinin Kıbrıs Türk halkının kültürünün bir parçası haline dönüşmemesi için kadın erkek, parti, ideoloji, siyasi düşünce farkı gözetmeksizin muhalefeti ve iktidarıyla bir bütün olarak bu olaylara karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

8 Mart’taki kadın cinayetine yargının hukuk çerçevesinde gereken cezayı vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kimse kendini yargı ve hukukun yerine geçiremez; ama eminim ki yargı ve adaletimiz yasalar çerçevesinde en ağır cezayı verecektir” dedi.

“Bu ülkede hiçbir erkeğin kadını kendi malı gibi görüp dövemeyeceği, ‘kanıma dokundu’ diyerek şiddet uygulayamayacağı bir kültürü kökleştirmemiz gerekir” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu sorun sadece kadınların sorunu değil, aynı zamanda kadını ve erkeği ile bir insanlık sorunudur” dedi.

Yıllar önce kadınları mücadelesi ile başlayan bir kıvılcım sayesinde bazı toplumlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin günümüzde daha güzel yerlere geldiğini, Kıbrıs Türk toplumunun da bu konuda olduğu yerden daha ileriye gitmek için daha alması gereken yol olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini kültürümüzün ve yaşam tarzımızın ayrılmaz bir parçasına dönüştürmek için başarmamız gereken çok şey var. Bunu kadını erkeği ile hep beraber el birliğiyle yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da, bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın cinayeti yaşandığına işaret ederek, üzüntüsünü dile getirdi.

Kadınların çeşitli şiddet türlerine maruz kaldığını, dünya genelinde yapılan araştırmalarda üç kadından birinin fiziki şiddet gördüğünün ortaya çıktığını kaydeden Meral Akıncı, kadınlara yönelik psikolojik ve cinsel şiddetin, fiziki şiddet oranından daha da yüksek olduğunu söyledi.

Meral Akıncı, insan hakkı olarak cinsiyet eşitliğinin hala içselleştirilemediğini anlattı.

Meral Akıncı, “Erkeklerin de bilinçlenmesiyle inanıyorum ki kadınlar kendilerini daha rahat hissedecekler. Önemli olan insan ve kadın haklarını sadece bilmek değil, bunları günlük yaşamımızın bir davranışı haline getirmektir” diye konuştu.