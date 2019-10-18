Kadın cinayetine 30 yıl
Gönyeli’de meydana gelen “Adam öldürme” suçlamasıyla yargılanan cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı, az önce mahkeme huzuruna çıkarıldı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Çıkrıkçı'ya 30 yıl ceza verdi.
Fehime ALASYA
Gönyeli’de meydana gelen “Adam öldürme” suçlamasıyla yargılanan cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı, az önce mahkeme huzuruna çıkarıldı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Çıkrıkçı'ya 30 yıl ceza verdi.
Zanlı Fatih Çıkrıkçı, 31 Ekim’de saat 10.30’da Gönyeli’de Akgünler Sokak’ta ayrıldığı kız arkadaşı olan Gülbahar Ulutan’ı, gündelikçi temizlikçi olarak çalıştığı evde kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu copla vücudunun muhtelif yerlerine vurarak dövmüş, akabinde tasarrufundaki bıçakla defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.
Ulutan'ın otopsisinde 13 bıçak darbesi aldığı ortaya çıkmıştı.
Fatih Çıkrıkçı, olay yerinden kaçarak saklanmış, 2 Kasım’da Alayköy’de eski bir çiftlik evinde bulunarak yakalandıktan sonra bıçağı attığı yer ile olay günü giydiği elbiselerin yerini polise göstermişti.
Çıkrıkçı, gönüllü ifade verip, suçunu kabul etmişti.