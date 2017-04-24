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Kadın cinayeti yargıda

Kadın cinayeti yargıda

Polis, 39 adet bıçak darbesinden 12 adetinin öldürücü nitelikte olduğunu vurguladı. Zanlı mahkemede "çok pişmanım, vicdan azabı çekiyorum" dedi

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Gamze Pehlivan'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan cinayet zanlısı Suat Aşır bu sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Aşır aleyhine 8 gün ek tutukluluk alındı.

Polis, 39 adet bıçak darbesinden 12 adetinin öldürücü nitelikte olduğunu vurguladı. Zanlı mahkemede "çok pişmanım, vicdan azabı çekiyorum" dedi

Neler yaşanmıştı?

Haspolat’ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kampusu, Çevik Uraz Derslikleri önünde gerçekleşen olayda, 37 yaşındaki Gamze Pehlivan, tartıştıkları iddia edilen 35 yaşındaki Suat Aşır tarafından önce bıçaklandı ardından da yakılmaya çalışılarak öldürülmüştü.

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