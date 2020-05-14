Kadın avukatlar: “Sinem Yalnız Değildir”

Ülkemizde görev yapan 168 kadın avukatla Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, şiddet gören meslektaşlarına “Sinem Yalnız Değildir” diyerek destek belirtti, yayımladıkları bildiride kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili 8 maddeden oluşan talepleri dile getirdi.

Metnin destek için imzaya açık olduğu, isteyen herkesin kopyaladığı listeye kendi ismini ekleyip sosyal medya hesabı üzerinden paylaşabileceği de açıklandı.

Bildiride, şiddete maruz kalan kadınlara da seslenildi, “Yaşadıklarınız sizin suçunuz değil, ALO 183 ve Alo 155 numaralarından polis ve sosyal hizmetlere ulaşabilirsiniz” denildi.

168 kadın avukatla Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, meslektaşları Sinem Ç.’nin yaşadığı şiddet olayının mahkemeye intikal ettiğini, bu konuya ilişkin yorum yapmalarının mümkün olmadığını, ancak üç hususun bunun dışında olduğunu belirtilerek bu konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

İki taraf arasında yaşanan bu gibi durumlarda, karşı tarafın da şikayette bulunmasının bilindik bir yöntem olduğu, iki tarafın da birbirine yönelik şikayetini çekerse konunun mahkeme huzurunda farklı şekilde değerlendirilebileceği belirtildi. Şikayetini geri çekme alışkanlığının kadına yönelik şiddet meselelerine sıçradığı da ifade edildi.

Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye teminat maksatlı çıkarılan şahısların kelepçeli bekletilmesi uygulamasına da işaret edilen bildiride, “Bu yöntem insan haklarıyla bağdaşmıyor. Buna rağmen Sinem Ç.’nin mahkemeye kelepçeli getirilip, Tarık A.’nın kelepçesiz getirilmesinin manası polis teşkilatı tarafından açıklamalı” denildi.

Şiddet olaylarının basında ele alınışının da eleştirildiği bildiride, “Fotoğraflar ve dil açısından sorun var. Şiddetin meşru sebebi olabilirmiş gibi bir algı yaratılırken, kadına yönelik şiddet bir kavga meselesine indirgeniyor. Kadına yönelik şiddet vakalarına ilkesel yaklaşmak gerektiği yönündeki tavrımız herkes için geçerlidir. Kadına yönelik şiddetle ilgili aleyhine ceza davası getirilen meslektaşımızın davasını buradakine benzer hassasiyetle takip ettiğimizi bildiriyoruz” ifadelerine yer verildi.



Dile getirilen taleplerse şöyle:

1- 2014 yılında yasası geçen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin, kuruluş yasasında yer alan tüm görevleri yerine getirmek için tam zamanlı çalıştırılması.

2- K. T. Barolar Birliği ve KAYAD ortalığında yürütülen proje kapsamında hazırlanan, Ev içi ve kadına yönelik şiddete dair özel yasa taslağının gözden geçirilip, tüm paydaşların katılımı ile Meclis komitesinde gündeme alınması.

3- Fasıl 154 Ceza Yasası’nda suçun ayrıca ve ağır bir şekilde düzenlemesi.

4- Kadına yönelik şiddetle mücadelede en önemli araç olan toplumsal cinsiyet eşitliği algısının sağlanması adına gereken eğitim müfredatının hazırlanması.

5- 2011 yılında yasalaşan İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde, devletin üstlendiği sığınma evi kurma, kadınların toplum içinde güçlendirilmesi ve haklarının bilincinde olmaları için gereken önleyici programların derhal hayata geçirilmesi.

6- Polis Teşkilatı içerisinde sadece Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Şubesi çalışanlarına değil, özellikle Adli Şube polislerine yönelik kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair eğitim verilmesi.

7- Adli yardıma ilişkin Aile Yasası’ndaki kısıtlı düzenlemenin geliştirilip, geniş çaplı bir adli yardım sisteminin kurulması.

8- Mahkeme haberlerini servis eden gazetelerin, basın örgütleri tarafından şiddet olaylarını haberleştirme konusunda eğitime tabi tutulması.”

Komite, metinin imzaya açık olduğunu, destek vermek isteyen herkesin sosyal medya hesabı üzerinden kopyalayıp, listeye kendi ismini yazıp paylaşabileceği belirtildi.

Metne imza koyan isimler şöyle:

Kadın avukatlar, 1. Av. Ayşe Sandallı, 2. Av. Emine Dağyaran, 3. Av. Funda Emin Kuşadalı, 4. Av. Öykü Çetin, 5. Av. İpek Çakmak, 6. Av. Güler Özkök, 7. Av. Nuray Necdet, 8. Av. Mehtun Muslu, 9. Av. Sevilay Yıldırımer, 10. Av. Deniz Düzgün, 11. Av. Semral Altunç, 12. Av. Suna Gözgülü, 13. Av. Gül Uğur, 14. Av. Ayşe Öztabay, 15. Av. Evrim Eminağa, 16. Av. Meltem Atakara, 17. Av. Cansu N. Nazlı, 18. Av. Aysel Menteş, 19. Av. Kıymet Deva Rahvancıoğlu, 20. Av. Feyza Ferzan, 21. Av. Emine Onaç Özkoç, 22. Av. Yağmur Elagöz, 23. Av. Çise Atlas, 24. Av. Cemre İpçiler, 25. Av. Suna Amca, 26. Av. Ülev Kuru, 27.Av Tuğçe Altan, 28.Av. Eda Aşan, 29.Nevin Ersoy, 30.Mine Körkmen, 31. Av Sevilay İleri, 32.Fidan özkarataş, 33. Av. Zehra Delibaş, 34. Av. Çise İzanoğlu, 35. Av. Leyla Bahar, 36. Şifa Kırmızıgi,l 37. Şifa Kalkanlı, 38. Gizem Karanlık, 39. Tülin Alpagut, 40. Dilay Zeki, 41.Sevgi Maraşlı Moda, 42. Av. Laden Asilzade, 43. Av. Dervişe Günay Çerkez, 44. Av. Meral Erensoy Metay, 45. Av. Fezile Osum, 46. Av. Faika Deniz Paşa, 47. Stj Av. Deniz Altıok, 48. Av. Arzu İzveren, 49. Av. Çağıl Özsoy, 50. Av. Halide Sadrazam, 51. Av. Buse Liman, 52. Av. Ayşe Öztabay, 53.Av. Seda Okgül, 54. Av. Melahat M. Atamtürk, 55. Av. Buğra Mavioğlu, 56. Av. Sevim Onaç, 57. Av. Yıldız Menteş, 58. Av.Öykü Akcan, 59. Av. Duyal Arşanlar, 60. Av. Emine Onaç Özkoç, 61. Av. Gül Uğur, 62. Av. Aslı Murat, 63. Av. Nil Gövsa, 64. Av. Utku Çağda Coşar, 65. Av. Ezgi Kiraz Gaziğlu, 66. Müfide Mesutoğlu, 67. Av. Melis Türkkal, 68. Av. Esra Bilimer, 69. Av. Ayten Darbaz, 70. Av. Eda Çelik, 71. Av. Nilhan Avcı, 72. Av. Mine Atlı, 73. Av. Feriha Tuğca Ulukurt, 74. Av. Irmak Atılım, 75. Av. Rüyam Öztuna, 76. Av. Fazilet Çakır, 77. Av. Gizem Erciyas, 78. Av. Pembe Uçurum, 79. Av. Havva Arensavaş, 80. Av. Zarif Beysoydan Çaklıoğlu, 81. Stj Av. Ekin Elagöz, 82. Av. Sedef Apakgün, 83. Av. Gizem Onbaşı, 84. Av. Gamze Torun Bilgehan, 85. Av. Ayşen Özdenefe, 86. Av. Pembe Adem, 87. Av. Emine Uzuner, 88. Av. Feriha Uysal, 89. Stj Av. Merve Kaplan, 90. Av. Gülçe Berksel, 91. Av. İclal Nurluöz, 92. Av. Nur Lastikçioğlu, 93. Av. Pınar Öcal Gökbörü, 94. Av. Nezihe Mut Muratoğlu, 95. Av. Mine Vehit, 96. Av. Çağla Adak, 97. Av. Ecem Koral, 98. Av. Dilem Akçaba, 99. Av. Gamze Kocatürk, 100. Av. Selin Reis, 101. Av. Neriman Doktoroğlu Atıcı, 102. Av. Şerife Transtürk, 103. Av. Göksu Durmuş, 104. Av. Cemre Günsel, 105. Av. Pınar Erişmen Ateş, 106. Av. Ayşe Günçağ, 107. Av. Gülistan Çelebi, 108. Av. İpek Ergün Güven, 109. Av. Sevilay Tacel, 110. Av. Seda Bayır, 111. Av. Hacer Akın, 112. Av. İrem Çakmak, 113. Av. Damla Demir, 114. Av. Tuğçe Dandil, 115. Av. Ceyda Kalfaoğlu, 116. Stj Av. Huriye Çelik, 117. Av. Şehriban Tanışman, 118. Av. Çizem Kızılduman, 119. Av. Zehra İlhan, 120. Av. Çise Gürkan, 121. Av. Şengül Göksu Arsal, 122. Av. Gizem Malyalı, 123. Av. Neşe Keskin, 124. Av. Laden Yusufoğlu, 125. Av. Ayşe Arslangazi Çilo, 126. Av. Sevil İlktuğ, 127. Av. Lale Yiğit, 128. Av. Sim Karahasanoğlu, 129. Av. Cansu Adaoğlu Debreli, 130. Av. Dilem Nazif Çınar, 131. Av. Yağmur Aktunç, 132. Av. Şerife Sabancı, 133. Av. Nihal Kaya, 134. Av. Melek Mestan İslamoğlu, 135. Av. Yağmur Abat, 136. Av. Yağmur Çelikörs, 137. Av. Aysel Siber, 138. Av. Şerife Kerem, 139. Av. Yağmur Z. Oranoğlu, 140. Av. Emine Çolak, 141. Av. Jale Hastan, 142. Av. Sedef Özzafer, 143. Av. Selin Erişir, 144. Av. Seniha Öztoprak, 145. Av. Yağmur Girgin, 146. Av. Ayten G. Birkaya, 147. Av. Meral Birinci Sonan, 148. Av. Aslı İnce, 149. Av. Betül Ciyaslıoğlu, 150. Av. İpek Ergün Güven, 151. Simge Kalkanlı, 152. Av. Nazenin Taşçıoğlu, 153. Av. Merve Ereksel, 154. Av. Tuğçe Kortan, 155. Av. Nurat Karakuş, 156. Av. Nimet Bulundu, 157. Av. Hatice Akmanlar Aşık, 158. Av. Pembe Nur Kanburlar, 159. Av. Meltem Şah, 160. Av. Selcan Şenkurt, 161. Av. Zeliş Sarı, 162. Av. Güzide Altan, 163. Av. Nil Kansu, 164. Av. Ayşen Yaran, 165. Av. Elay Arık, 166. Av. Bircan Candaş Kavaz, 167. Av. Ülkü Avcı, 168. Av. Devran Uzun ve K. T. Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi.