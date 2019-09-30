Başbakan Ersin Tatar, Rum tarafının siyasi eşitliğe yanıt vermediğini belirterek, “bu şartlar içerisinde Türkiye’nin etkin ve fiili garantörülüğü bizler için çok önemlidir. Bunu söylüyoruz karşı tarafın da bunu dikkate alması lazım”dedi.

Başbakan Tatar BRT’de yayınlanan 45 + Programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Tatar, gelinen noktada, Crans Montana’da varılan noktaya geri dönüşün Türk tarafının işine gelmediğini belirterek, “Bu süreç bize çok ters. BM Genel Sekreteri bizi oraya çekmeye çalışıyor.”diye konuştu.

Tatar, diğer önemli bir meselenin ise toprak konusu olduğuna dikkati çekti.

Toprak konusunda öngörülen geçiş döneminde, Türk tarafını tatmin edecek düzeyde finansal bir kaynağın görülmediğini belirten Başbakan, “Bu anlaşmayı sağlayana kadar Kıbrıs Türk’ü nasıl ayakta duracak?” diye sordu.

Tatar, süreçle ilgili parti olarak çok rahatsızlıkları bulunduğunu kaydederek, ortak noktada nasıl buluşulacağının hiçbir şekilde belli olmadığını söyledi

Başbakan Ersin tatar, bu aşamada, artık alternatif çözümlerin gündeme gelmesi gerektiğini belirterek, Kosova örneğini verdi… Kıbrıs’ta da benzer şartlar olduğunu dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk halkının ortak menfaatinin netleşmesi ve ortak bir tavır alınması gerektiğinin önemini vurguladı.

İki taraf arasında büyük farklar olduğuna dikkat çeken Başbakan, konuya gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

“Halkın söylediklerine de bakmalıyız” diye konuşan Tatar, “halkın umudunu yitirdiğini düşünüyorum Ve artık Kıbrıs’ta 2 devlet vardır ve bunun üzerine alternatiflerin düşünülmesi lazım. Kadife ayrılık veya konfederal bir anlaşma konuşulabilir” fade etti.