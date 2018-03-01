Kader maçına çıkacaklar

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de son iki sırayı paylaşan ve haftalardır galip gelemeyen Ozanköy ile Yeni Boğaziçi Pazar günü karşılaşıyor. Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda oynanacak olan mücadele, iki ekip için de büyük önem arz ediyor. İki takımın teknik direktörü de tek düşüncelerinin galibiyet olduğuna vurgu yaptı.

İki ekip de galibiyete hasret…

Hem Yeni Boğaziçi, hem de Ozanköy, geçtiğimiz sezon mücadele ettiği 1. Lig’den Süper Lig’e terfi eden takımlar olmuştu. İki ekip de Süper Lig’deki ilk sezonlarında istedikleri çıkışı bir türlü yakalayamadı ve 20 hafta sonrasında son iki sırayı paylaştı. Ozanköy, şu ana kadar Süper Lig’de 11 puan toplarken, Yeni Boğaziçi ise 15 puan toplayabildi. İki ekip ligde haftalardır kazanamıyor. Ozanköy son 12 lig karşılaşmasında, Yeni Boğaziçi ise son 6 lig karşılaşmasında galibiyet yüzü görmüyor.

Bolkan: “Her ne olursa olsun kazanmak zorundayız”

Ozanköy teknik direktörü Mehmet Bolkan, YENİDÜZEN’e maçı değerlendirdi. Çalışmalarını yoğun geçirdiklerini aktaran tecrübeli teknik adam, kazanmaktan başka bir sonuç kendileri için iyi olmayacağını söyledi. Pazar günü oynanacak olan karşılaşmanın bundan sonraki maçlara da etki edeceğini düşünen Bolkan, Yeni Boğaziçi maçı başta olmak üzere bundan sonraki tüm karşılaşmaların kader maçı olacağını belirtti. Bolkan, Fikret Yağcıoğlu ve Hüseyin Çakmak’ın bu karşılaşmada oynayamamağının bilgisini de verdi.

Kemancıoğlu: “Son derece önemli bir maça çıkacağız”

Yeni Boğaziçi teknik patronu Mehmet Kemancıoğlu ise maç öncesi yaptığı değerlendirmede iki takımın da kazanmak zorunda olduğunu hatırlatarak, her iki takımın da sadece galibiyeti düşündüğünü aktardı. Bu maçı kazanarak Play Out grubuna katılmak için önemli bir adım atacaklarını aktaran Kemancıoğlu, kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Kemancıoğlu, Zübeyir ve Badji’nin karşılaşma öncesinde sakatlıkları bulunduğunu ifade etti.