Girne’de bir kuyumcuyu soydular, gündüz, üstelik kamera da var, görüntü de!

Yüzleri gözleri açık, kimliklerini saklama gereği duymadan soygunu yaptılar ve Lefkoşa’ya sürdüler;

Lefkoşa’dan Mağusa’ya gittiler, oradan Ercan’a geldiler ve İstanbul’a uçtular.

Yakalanmadılar.

Peşlerine dahi düşen olmadı.

“Kaçtılar” demek doğru olmaz.

“Güle güle” gittiler.

Polislerin yanından yürüyerek, kontrolden geçerek, yoklanarak, muhaceret ve pasaport işlemi yaparak, uçağı beklerken kahvelerini içerek, biletlerini göstererek ve kendileri için ayrılmış koltuklara oturarak gittiler.



Soygunun zaman çizelgesi



Soygunun ardından güvenilir kaynaklardan da doğrulayarak ortaya şöyle bir zaman çizelgesi çıktı:



06.06.2019, Senak Kuyumcu Soygunu

Saat 10:45: Soyguncular Girne’de.

Soyguncular Girne’de. Saat 11.55: Soyguncular Lefkoşa’da.

Soyguncular Lefkoşa’da. Saat: 13.20: Soyguncular Mağusa’da.

Soyguncular Mağusa’da. Saat: 15:20: Soyguncular Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapıyor.

Soyguncular Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapıyor. Saat 22.00: Polis kimlik tespiti yapıyor ve soyguncuların Ercan’dan kaçtığını anlıyor

Nerede hata yapıldı?

Girne’den Lefkoşa’ya oradan da Mağusa’ya yaklaşık 2.5 saatlik bir zaman diliminde ulaştılar, ancak, polis soyguncular kadar “süratli” organize olamadı.



Soyguncuların Mağusa’da görülmesinden sonra polis “güneye kaçacaklar” senaryosuna yoğunlaştı, bunun üzerine Derinya ve Akyar’a yığıldı. Soyguncular Ercan’a gitti.



İran uyruklu zanlılar, kamusal alana yönelik adanın kuzeyini iyi tanıdı, anladı, işin sırrını çözdü. “Bayram”ın aslında tatil zamanı olduğunu fark etti.



Ercan’da polis ve muhacerete “büyütülmüş basılı fotoğraf” dağıtılmadı, görüntüler WhatsAPP üzerinden telefonla servis edildi, soyguna rağmen üst düzey müdürler Ercan’a gitmedi, önlerinde fotoğraf olmadığı için polis ve muhaceret gerekli tanımayı yapamadı.



Soyguncuların adayı terk etmesinin ardından polis içinde ‘soruşturma’ başlatıldı.



Kuyumcunun “gözleri çekikti” ifadesi polisi yanılttı, polis Kazak ya da Türkmen uyruklu kişilere konsantre oldu, zanlılar İranlı çıktı.

Soyguncular gitti, altınlar kaldı