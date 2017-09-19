Fehime ALASYA

Yeni eğitim yılı için dün çalan ilk zil ile Gönyeli Çemberi’ndeki trafik kaosu kaldığı yerden yeniden başladı.

Yapılan çalışmalar, kaos noktasının yerini değiştirse de çemberdeki yığılmanın önüne geçemedi.

Trafiği rahatlatmak amacıyla Gönyeli Çemberi’ne yapılan ve ‘marş’ eşliğinde devlet töreni ile açılan ‘kaçış yolları’, her sabah görülen keşmekeşi azaltmaya yetmedi.

Gönyeli Çemberi’ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapılan ve “kaçış kolları” olarak da ifade edilen Gönyeli Çemberi 1’inci Etap Projesi ile Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt yönünden gelen ve giden araçların Gönyeli çemberinde yığılmasının önlenmesi hedefleniyordu.

Trafiği rahatlatması için Gönyeli Çemberi’ne yapılan kaçış yollarının birçoğu kullanılmadı, yoğun olarak kullanılan tek kaçış yolu ise birkaç metre ötede yığılmaya neden oldu. Güzelyurt, Gönyeli ve Girne’den Lefkoşa’ya giden sürücülerin Gönyeli çemberinde yüzü yine gülmedi.

Yeni düzenlemeyle sürücülere Gönyeli çemberi kullanılarak Gönyeli istikametinden Girne’ye; Girne’den Mağusa’ya; Mağusa’dan Lefkoşa’ya ve Lefkoşa’dan Gönyeli’ye; Gönyeli çemberine girmeden ayrılma şansı veriliyor.

Tüm bu kaçış yolları içerisindeki Girne’den Mağusa yönüne olan şeridin en çok kullanılan şerit olduğu gözlemlenirken, buna karşın, birkaç metre ötede ve Fuar Alanı karşısındaki trafiğin tam bir keşmekeş olduğu fotoğraf karelerine yansıdı.

Girne’den Lefkoşa’ya geliş istikametinde uzayıp giden araç kuyruğunun mesafesi bir nebze de olsa kısalırken, bu yoğunluk birkaç adım öteye yayıldı. Özellikle Fuar Alanı önüne çıkan kaçış yolunun bitiş noktasında trafik, üç şeride yayıldı.

Kuyruk uzamadı ama üç şeride yayıldı

Yapılan uygulama ile Girne istikametinden Lefkoşa’ya doğru gelen araç kuyruğunun Yakın Doğu Kampusu hizasına dek ulaşmasını engellerken, diğer yanda üç şeritli sıkışıklığa neden olduğu görüldü.

Kaçış yolları arasında ise en çok tıkanıklığın hastane yönünden Girne’ye giderken, Gönyeli’den Lefkoşa-Mağusa istikametine ve Girne’den Lefkoşa istikametine giderken yaşandığı gözlemlendi.

Tüm bu kaçış yolları içerisinde Gönyeli Çemberi kaosunu rahatlatan tek kaçış yolu Girne’den Lefkoşa’ya olan tali yol oldu.

Girne’den Lefkoşa veya Mağusa istikametine doğru seyreden araçlar, düğün alanları önünde, Fuar Alanı civarında üç şeride çıktığı görülürken, birkaç metre ileride bulunan Sanayi bölgesi trafik ışıkları, tıkanan trafiğin zaman zaman seyrini bozdu.

En az kullanılan kaçış yolu; Lefkoşa’dan devlet hastanesi yönüne olan kaçış

Mağusa istikametinden Güzelyurt istikametine doğru seyreden sürücülerin neredeyse hiçbiri devlet hastanesi yönüne olan kaçış yolunu kullanmadığı gözlemlenirken, çok az kullanılan bir diğer kaçış yolu da Gönyeli’den Girne istikametine giden kaçış yolu oldu.

Kaçış yolu yaylara yaradı

Girne istikametine gidişte bulunan yolcu durağına yürüyen yayalar ise, yapılan kaçış şeridinin boş olmasından istinaden ne bir kaldırım ne de refüj kullanmadan, kaçış yolunun içerisinde durağa yürüdü.

Polis eşliğinde kontrollü geçiş

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da trafik ekipleri sabahın erken saatlerinde Gönyeli Çemberi’nde yaşanan trafiğe müdahale etti. Çembere giren araç kuyruklarına, polis eşliğinde kontrolü geçiş verildi.

Sürücülerin derdi bitmedi…

Sürücüler, değişen hiçbir şeyin olmadığını, aynı izdihamın yeniden yaşandığını belirtirken, “Bu kadar masraf, bu kadar şaşalı açılış bunun için miydi?” diye sormadan edemedi…

Sabah 07.15’te başlayan yoğun trafiğin saat 8.30 sularında etkisini kaybettiği görülürken, şehir içinde de birçok noktada trafiğin yoğunluğunu hissetmek mümkün oldu.