"Kaçış yolu beklentinin altında kaldı"

YENİDÜZEN (Özel)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, yakın zamanda hayata geçen, projesi nedeniyle de kamuoyunda tartışılan ‘kaçış yollarıyla’ ilgili Güzelyurt’tan gelişin beklentinin altında kaldığını, trafiği daha az rahatlattığını söyledi.

Dürüst, kaçış yollarının Güzelyurt’tan gelenlere yüzde 10-15, Girne’den gelenlere ise yüzde 50 oranında katkı yaptığını aktardı.

Bu konuda Şehir Plancıları Odası’nın yaptığı eleştirilere de değinen Dürüst, “Şehir Plancıları Odası’nın mühendisleri bu projeyi çizenlerden kendilerini daha üst mü görüyorlar? Projeyi kalemi elime alıp ben mi çizdim?” diye sordu.

Dürüst, Haspolat’a üst geçiş yapılmasına yönelik projesinin çizim aşamasında olduğunu da aktardı.

Plaka tüzüğünün hayata geçmesinin ardından yollarda 3 çeşit plaka olduğuna yönelik eleştiriye ise Dürüst, “Yollarda 3 çeşit plaka var, kesinlikle ciddiyetsizliktir. Bu ciddiyetsizliği ortadan kaldırıp, disiplin altına almak, herkesin kafasına göre yaptığı plakalandırma yapmaması için plaka tüzüğünü yaptık” dedi.

Dürüst, dün sabah Baykan Gürses Özdağ’ın hazırlayıp, sunduğu ‘Merhaba Yeni Gün’ programına konuk oldu, önemli açıklamalarda bulundu.

Gönyeli çemberi kaçış yolları…

‘ Güzelyurt kaçış yolu beklentimin altında kaldı, daha az katkı yaptı’

“Ekim ayının sonunda proje sunulamadığı için TC’nin ayırdığı bütçenin bir kısmı boşta kalacak. Biz bakanlık olarak bunlara talibiz. Bizim elimizde birçok proje var. Bazen eleştiriler geliyor. Ancak projeleri, Gönyeli çemberini ya da diğerlerini ben yapmıyorum ki… Bunları elbette ki uzman kadrolar yapıyor. Karayollarının çok fazla mühendisi yok. Bu durum, yılların getirdiği bir sorun olarak karşımızda duruyor. Yazdık, inşallah alınacak. Gönyeli çemberi için de bisiklet yolu, yaya geçidi istiyorlar.

Şehir Plancıları Odası’nın yaptıklarını da eleştiren çok trafik mühendisi var. Bir proje tabii ki var. Onların görmesi mi gerekirdi? Şehir Plancıları Odası’nın mühendisleri bu projeyi çizenlerden kendilerini daha üst mü görüyorlar? Projeyi elime alıp, kalemle ben mi çizdim? Ben yaptım, keşke benden öncekiler yapsaydı… Kaçış yolları, Güzelyurt’tan gelenlere yüzde 10-15, Girne’den gelenlere ise yüzde 50 oranında katkı yaptı. Türkiye’den gelen uzmanlarla birlikte çalışıldı. Şu an ilk etabı yapıldı. İkinci etapta üst geçit var, şu an proje çiziliyor, kaynağını yaratmak lazım. Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gelişlerde beklentimin altında kaldı, kaçış yolu daha az katkı yaptı. Çünkü Güzelyurt, Yılmazköy, Alayköy, Gönyeli’den çıkıyor. Burada bir tıkanma oluyor. Ancak yoldan her gün geçen biri olarak eskisi kadar tıkanmanın olmadığını görüyorum. Güzelyurt tarafı rahatlatmadı, Girne rahatladığı için Güzelyurt da rahatladı.”

Haspolat kavşağı…

‘Proje çizim aşamasında’

“Gönyeli çemberiyle birlikte 11 tane sorunlu kavşağımız var. Benden önceki arkadaşların da yaptığı, aldığı kararlar vardı. Bunları bir bir hayata geçirme kararlılığındayız. Şu anda Haspolat kavşağıyla ilgili hizmet alımı yönetimi ile proje şu an çizim aşamasında. Proje bittiğinde, blokesi yapılacak, keşfe alınacak ve ihaleye çıkılacak. Şu an bunun zamanı ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum.

Haspolat-Değirmenlik arasındaki yol ile ilgili projemiz vardır. Lefkoşa Kuzey Çevre yolunun bittiği yerden yani Hamitköy’den Haspolat üzerinden Girne dağ yoluna giden yola bağlanacak. Girne dağ yolu da Mardo kısmından başlamayacak, Ercan kavşağından başlayarak, Erülkü Süpermarket arkasından geçerek, Mardo önünden Girne dağ yoluna girecek…”

Plakalar…

‘3 çeşit plaka var, CİDDİYETSİZLİK’

“10 yıl eski plakaların geçerli olacağı bir sistem getirildi. Bu sürede plakalar kırılırsa, ya da kaza anında plakacılar eski plakalar takılmayacak. Yeni kayıtlarda bu düzenlemeye göre olacak. Motorlu araçlardan izinli olanlar plaka yapacak.

Yollarda 3 çeşit plaka var, kesinlikle CİDDİYETSİZLİKTİR. Bu ciddiyetsizliği ortadan kaldırıp, disiplin altına almak, herkesin kafasına göre yaptığı plakalandırma yapmaması için plaka tüzüğünü yaptık. Yavaş yavaş sabırla bunlar olacak. Bunun için zamana ihtiyacımız var ama doğru yaptığımızı düşünüyorum…”

Telekomünikasyon Dairesi…

‘Düğmeye bastık’

“Telekomünikasyon’da özelleştirme ya da yeniden yapılandırma için de kendi adımıza düğmeye bastık. Bizden önceki dönemlerde Daire’nin personelleri başka daireye aktarılmıştı. Onun çalışmaları sürecek. Bakan ben olsam da olmasam da bu çalışma yapılacak. Seçimden önce olur mu olmaz mı bunu bilemiyorum.

Mobil iletişim…

‘Numara Taşınabilirlik Tüzüğü’nde hedef yılsonu’

“Mobil iletişimde pahalılığın kısmen önüne geçilebilmek, operatörler arasındaki rekabeti artırabilmek adına Numara Taşınabilirlik Tüzüğü’nü hayata geçirdik. Bu tüzüğün yılsonuna kadar yürürlüğe geçeceğini düşünüyorum. Çalışma sayesinde aynı numaranızı 0533, 0542 veya 0548 olarak alabileceksiniz. Kullanıcı hangisinden daha iyi hizmet alırsa, onu kullanmış olacak. Bu durum da rekabeti getirecek, fiyatları da aşağıya çekecek.

2007-2008’de yapılan protokol nedeniyle, değişen ekonomik yapı doğrultusunda her 6 ayda bir mobil operatörlerle masaya oturarak, fiyatlandırma sistemini yeniden değerlendirilmesi için bir madde konuldu. Biz bir kere yaptık, şu an gündemimizde görülmüyor. Anlaşmanın feshedilmesi mümkün değil…”

Limanların özelleştirilmesi…

‘Türkiye ile yazışmalar sürüyor’

“Limanların özelleştirilmesiyle ilgili bir karar alındı. Bakanlar Kurulu’na bu konuda önerge götürdük. Şu anda ön rapor hazırlanması için Türkiye ile yazışmalar devam ediyor. Kamu-özel iştiraki mi, yap-işlet-devret modeli mi yoksa ciro paylaşımı mı olur… Bunun çok modelleri vardır. Türkiye bu işleri nasıl yapıyor, vatandaşına daha iyi hizmeti nasıl götürüyor bunlar değerlendiriliyor. Limanlardaki incelemeler göreve geldiğimizden beri yapılıyor.”

Parti içi sorunlar…

‘Genel başkanlık gibi bir hedefim yok’

“Parti içerisinde sorun olduğunu söyleyemem. 13 yıldır politikadayım. Parti içinde sorunlar yaşadığımız dönemler oldu, ancak şu anda benim sorun olarak göreceğim bir durum yok. Milletvekilleri kendi bireysel olarak bir şeyler söylemiş olabilirler. Genel başkanlık gibi bir hedefim yok…”