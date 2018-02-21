Lefkoşa'da etkili olan sağanak yağmur, yollarda su birikintilerine yol açtı... Gönyeli Çemberi kaçış yolları sular altında kaldı...

Özellikle trafiğin yoğun olduğu bu saatlerde kaçış yollarındaki su birikintilerinin, bazı araçlar üzerinde olumsuz etti yaptığı ve yolda kalan araçlar olduğu belirtiliyor.

Polis, sürücüleri su birikintilerine karşı uyardı.

Polis Basın Subaylığı'ndan gelen uyarı şöyle:

Sürücülerin Dikkatine! Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle bazı şehir içi yollar ile yol kenarlarında su birikintileri oluşmuştur. Sürücülerin su birikintileri içerisinden geçerken gerek kendi, gerekse yayaların güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyetmeleri önemle rica olunur.

Fotoğraf: Sosyal medya