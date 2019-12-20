‘Kaçırma ve soygun’ zanlısı teminata bağlandı

Lefkoşa’da 2 Aralık tarihinde meydana gelen ‘kaçırma ve soygun’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı D.Ö bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, yurt dışına çıkışı yasaklanan zanlı teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi, 2 Aralık tarihinde saat 20.00 sıralarında maskeli iki kişi tarafından elleri ayakları bağlanarak kaçırılan Süheyla Argüden’in başına dayanan tabanca ile tehdit edildiğini hatırlattı.

Polis, Argüden’in çantasındaki 100 Euro ve bin TL’nin maskeli kişiler tarafından alındığını belirtti.

Zanlı D.Ö’nün aracında 13 Ekim’de evine maskeli kişilerce girilen Nijerya uyruklu müştekiye ait I-Phone marka cep telefonu bulunduğunu mahkemeye aktardı

Demirhan’da gerçekleşen maskeli üç kişinin gerçekleştirdiği soygunla ilgili olay mahallindeki araç lastik izleriyle zanlının aracının izlerinin örtüştüğünü söyledi.

Suçlamaları kabul etmiyor

Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 7 bin TL nakdi teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.