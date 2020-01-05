‘Kaçırma ve alı koyma’ olayında 1 tutuklu daha

Lefkoşa’da meydana gelen ‘Soygun, Sirkat, Zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi ve darp suçları’ ilişkin tutuklanan zanlılar U.A ve H.R’nin ardından aranan zanlı U.A dA tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, 30 Aralık’taHaspolat'ta sakin U.A’nın, Lefkoşa' da sakin H.R’nin henüz tespit edilemeyen 2 kişi ile birlikte Kashif Манмооd’u zorla kaçırdıklarını aktardı.

Kaçırılan şahsı götürdükleri evde elleri ve ayaklarını bağlayarak darp ettiklerini de mahkemeye aktaran polis, telefonunu ve 50 TL’si de aldıklarını ifade etti. Kaçırılan şahsın daha sonra diğer zanlının evine götürüldüğünü ve 1 Ocak’a kadar alıkonduğunu da belirten Polis, olayın polise aktarılmasının ardından 2 zanlının tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Aranan bir diğer zanlı U.A’nın yeni yakalandığını ancak plakası henüz tespit edilemeyen aracın halen arandığını söyleyen polis zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.