Kaçırma, darp, soygun, alı koyma: 2 tutuklu, 2 aranan

Lefkoşa’da meydana gelen ‘Soygun, sirkat, zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi ve darp suçlarına’ ilişkin tutuklanan zanlılar U.A ve H.R tutuklanmalarının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlıların soygun, sirkat, zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi ve darp suçlarına ilişkin tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 30 Aralık’ta, U.A ve H.R ve henüz tespit edilemeyen iki kişinin, Kashif Манмооd’u zorla kaçırıp, zanlı U. A’nın Haspolat' ta bulunan ikametgahına götürdüğünü söyledi.

Kaçırılan adamın ellerini ve gözlerini bağladıktan sonra yüzüne tokat ve yumruk vurup boğazını sıktıklarını da söyleyen Polis, Samsung 6 Age marka cep telefonunun yanı sıra, 50 TL ve Pakistan pasaportunu da aldıklarını mahkemeye aktardı.

Kaçırdıkları Kashif Манмооd’u henüz plakası ve markası tespit edilemeyen ve aranan bir şahsa ait araçla Girne Kapısı’nda, zanlı H.R’nin eve götürerek 1 Ocak’a kadar alı koyduklarını da belirtti.

Polis, olayın polise 1 Ocak’ta bildirildiğini ve zanlılar U.A ve H.R’nin tutuklandığını, soy isimleri henüz diğer iki zanlının ise arandığı bilgisini mahkemeye aktardı, zanlılar hakkında 1’er gün tutukluluk emri istedi.

Zanlılar suçlamaları reddederken, huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.