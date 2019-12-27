Kaçırılma olayında 2 kişi serbest

Lefkoşa’da 2 Aralık tarihinde meydana gelen adam kaçırma soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar S.Y. ve G.U. olayla bağları tespit edilmedi ve serbest bırakıldı.

Adli Şube’ye gelen 02 Aralık 2019 tarihinde bilgide kimliği meçhul iki kişinin saat 20.00’de Süheyla Argüden’in KL 081 plakalı aracının yanındayken maskeli iki kişi tarafından zorla aracına bindirilip, elleri ve ayakları bağlanıp, müştekiyi Dikmen ve Alayköy’e götürüp, darp edilmişti. Olayda müştekinin çantasındaki 100 Euro ve bin TL’nin maskeli kişiler tarafından alınmıştı.