“Kaçırdılar, darp ettiler, tehdit ettiler”

Girne’de kaçırma ve tehdit olayı ile ilgili tutuklanan zanlılar V.E., K.Y. ve M.E.Y. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların ‘Zorla İnsan Kaçırma, Çalmak Niyetiyle Tehditle Mal isteme, Şiddet Tehdidi, Kasti Hasar, Cinsel Taciz ve Ciddi Darp’ suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Özmüezzin, 22 Mart’ta, saat 20:00 sıralarında Girne'de, aynı yerde sakin M.K.B.’ın müdür olarak çalışmakta olduğu Larsen isimli sanal bet ofisinin canlı destek bölüm elamanı olan A.Y.’ın bulmuş olduğu yeni yazılım sistemini, kendisinin bilgisi olmaksızın iş yeri genel müdürüne anlattığı gerekçesiyle aracını alıp zanlı V.E. ile gezdiğini anlattı. Polis, zanlıların M.E.Y.’yi zorla araca bindirerek, Boğaz Piknik Alanı'na götürüp; zanlıların A.Y.’i darp ettiğini kaydetti.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin, olayın akabinde A.Y.’nin başına çuval geçirip tekrar arabaya bindirdiklerini ve aranan M.K.B. araçtan inip yanlarından ayrıldıktan sonra zanlıların, mağdura sözlü olarak tehditte bulunduklarını ve taciz ettiklerini ifade etti.

Özmüezzin, aracın Serhatköy'de Şehit Lütfi Kici Kışlası'nda görevli asker tarafından önlerinin kesilmesinin sonrasında, A.Y.’in yardım istemesi üzerine konu şahsın asker tarafından teslim alındığını kaydetti. Özmüezzin, zanlıların ise kendi araçları ile asker tarafından birliklerine gönderilip takip edildikleri sırada kaçtıklarını söyledi. Polis Özmüezzin, zanlıların 24 Nisan’da Güzelyurt'ta tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini, aranan bir zanlı olduğunu belirterek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gökan Asafoğulları, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.