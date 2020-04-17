‘Kaçırdılar, bağladılar, silahla tehdit ettiler’

Girne’de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarruf, Zorla İnsan Kaçırma, Çalmak Kastıyla Tehditle Mal İsteme, Şiddet Tehdidi Ve Ciddi Darp" suçlarıyla tutuklanan M.A.L ve T.A mahkemeye çıkarıldı, soruşturma maksatlı 6 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Yavuz, zanlı M.A.L ve zanlı T.A’nın, 12 Nisan 2020 tarihinde Doğanköy-Girne' de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarruf, Zorla İnsan Kaçırma, Çalmak Kastıyla Tehditle Mal İsteme, Şiddet Tehdidi Ve Ciddi Darp" suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 12 Nisan 2020 tarihinde saat 20. 00 raddelerinde, Doğanköy' de bir günlüğüne kiraladıkları evde, zanlıların Yousef isimli bir arkadaşlarından 500TL borç aldığı ve ödemediği gerekçesiyle, hileyle konu adrese gelmesini sağladıkları Lefkoşa' da sakin Mohammad Jehad Kayed Abd Algahani'yi darp edip zorla içeriye aldıklarını aktardı.

İçeri aldıkları Mohammad Jehad Kayed Abd Algahani'nin el ve ayaklarına plastik kelepçe takıp tabanca ve bıçakla yaklaşık 5 saat boyunca alı koyup borç aldığı parayı ödemesi yönünde baskı yaptıklarını söyleyen polis, "Yousef e 2000 TL ödeyeceksin" dedikten sonra "Polise gidersen seni yine kaçırırız" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduklarını anlattı.

Polis, olayın polise 13 Nisan 2020 tarihinde saat 14.00 raddelerinde bildirildiğini ve zanlıların ikametgâhlarında tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların tasarrufunda plastik kelepçe bulunarak emare alındığını ve zanlı 2’nin gönüllü ifade vererek, suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak evde iki şahıs daha bulunduğunun öğrenildiğini belirten polis, müştekinin olay yerine gelmesini sağlayan başka bir şahsın halen arandığını belirtti. Polis, ayrıca aranmakta olan bir tabanca ve bıçaklar olduğunu söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.