Kaçar Mormenekşe’de

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe, Dumlupınar'dan Turgut Kaçar'ı transfer etti. İki kulüp arasında yapılan görüşmeler sonunda Kaçar'ın Mormenekşe'ye transferi kesinleşti. Pazartesi günü tamamlanacak yerli oyuncular için kiralık transfer dönemi bitmeden Kaçar'ın kendisini Mormenekşe futbolcusu yapan imzayı atması bekleniyor. Bonservisi Dumlupınar’da olan ve geçtiğimiz yılın ilk devresinde sarı kırmızılı formayı giyen Turgut Kaçar, ikinci devrede kiralık olarak transfer olduğu Merit Alsancak Yeşilova ile Süper Lig’e terfi sevinci yaşamıştı.