Girne’de bir bet ofisi çalışanını kaçırıp darp ve tehdit ettikleri gerekçesi ile tutuklanan aynı bet ofisinin müdürü ve iki zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı, haklarında soruşturma maksatlı 3 gün tutuklama emri alındı.

22 Mart’ta kaçırıp darp ettikleri, başına çuval geçirerek tehdit etikleri A.Y’nin önlerini kesen askerden yardım istemesi üzerine kaçan zanlılar, 24 Nisan’da, Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandı.

3 zanlı mahkemeye çıkarıldı

Girne’de kaçırma ve tehdit olayı ile ilgili tutuklanan zanlılar V.E, K.Y ve M.E.Y dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların ‘Zorla İnsan Kaçırma, Çalmak Niyetiyle Tehditle Mal isteme, Şiddet Tehdidi, Kasti Hasar, Cinsel Taciz ve Ciddi Darp’ suçlarıyla tutuklandığını belirtti.

Polis Memuru Özmüezzin, 22 Mart’ta, saat 20:00 sıralarında M.K.B’nin, Girne’de müdür olarak çalışmakta olduğu Larsen isimli sanal bet ofisinin canlı destek bölüm elamanı olan A.Y’nin bulmuş olduğu yeni yazılım sistemini, kendisinin bilgisi olmaksızın iş yeri genel müdürüne anlattığı gerekçesiyle aracına alıp zanlı V.E. ile ‘gezdiğini’ aktardı.

Polis, zanlıların M.E.Y’yi de zorla araca bindirerek, Boğaz Piknik Alanı'na götürdüklerini, orada da zanlıların A.Y’i darp ettiğini kaydetti.

‘Başına çuval geçirdiler’

Polis memuru Mustafa Özmüezzin, olayın akabinde zanlıların A.Y’nin başına çuval geçirip tekrar arabaya bindirdiklerini söylerken, halen aranan M.K.B’nin de araçtan inip yanlarından ayrıldıktan sonra diğer zanlıların, mağdura sözlü olarak tehditte bulunduklarını ve taciz ettiklerini ifade etti.

‘Asker önlerini kesti, A.Y yardım istedi’

Özmüezzin, aracın Serhatköy'de Şehit Lütfi Kici Kışlası'nda görevli asker tarafından önlerinin kesilmesinin sonrasında, A.Y.’in yardım istemesi üzerine konu şahsın asker tarafından teslim alındığını kaydetti.

‘Zanlılar kaçtı, 24 Nisan’da Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandı’

Özmüezzin, zanlıların ise kendi araçları ile asker tarafından birliklerine gönderilip takip edildikleri sırada kaçtıklarını söyledi. Polis Özmüezzin, zanlıların 24 Nisan’da Güzelyurt'ta tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini, aranan bir zanlı olduğunu belirterek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gökan Asafoğulları, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.