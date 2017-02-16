‘Kaçak yapı’ya YIKIM EMRİ

Ayşe GÜLER

Kamuoyunda tartışmalara ve eylemlere neden olan, Karaoğlanoğlu’nda Kaya Gruba ait otel inşaatındaki izinsiz yapı YIKILIYOR.

Girne Kaza Mahkemesi’nde aylardır devam eden, dünde görüşülmeye devam edilen duruşmada, ‘izinsiz katların’ Şehir Planlama Dairesi’nin öngördüğü 50 AYAK yasal sınıra getirilmesi kararlaştırıldı. Böylelikle Şehir Planlama Dairesi görevlileri tarafından belirlenen inşaattaki ‘İZİNSİZ 1 KAT’ yıkılacak.

Mahkeme, yıkım için süre de verdi, son tarih olarak 31 Mart Cuma gününe işaret etti. Bu süreye kadar yıkım mükellefiyetini gerçekleştirmek Kaya Gruba ait olacak.

‘İzinsiz katlar’ ile ilgili yıkım kararı, tartışmalı otele onay yolu açan, yargıdan da geri dönen ‘2016 Girne İkinci Bölge Kapsamlı Emirnamesi’nde değişikliklerin iptalinin 5 ay sonrasında üretildi.

Karar sonrasında YENİDÜZEN’e bilgi veren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yıkımın yakın takipçisi olacaklarını açıklayarak, Şehir Planlama Dairesi tarafından yapılan incelemede ‘kırmızı’ renk ile işaretlenen ve yıkılması gereken yapının 1 kat olduğunu yineledi.

Taraflar mahkemede hazır bulundu

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu huzurunda görüşülen dünkü duruşmada, Girne Belediyesi adına Avukat Sıla Tokay Miroğlu ve Kaya Grup adına Avukat Hasan Özkök mahkemede hazır bulundu.

Kaya Grup adına Avukat Hasan Özkök otel inşaatıyla ilgili yasal işlemlerin devam ettiğine değinerek, duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Avukat Sıla Tokay Miroğlu ise davanın uzun süre ertelenmesine itiraz etti.

Mahkemedeki beyanlar ışığında Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu da otel inşaatının Şehir Planlama Dairesi’nin öngördüğü yasal sınıra getirilmesi için 31 Mart’a kadar süre tanıdı.

Kaya Grup Avukatı Hasan Özkök: Yasa prosedür yıkımsa yıkılacak”

Mahkeme sonrasında YENİDÜZEN’e konuşan Kaya Grup Avukatı Hasan Özkök, “Yasa prosedür yıkımsa yıkılacak. Yasal çerçeve neyse onu uygulayacağız” dedi.

Özkök, Şehir Planlama Dairesi’nden alınan yeni planlama onayına göre yıkılması gereken izinsiz katların ‘1 KAT’ olduğunu da açıklayarak, yıkım için mükellefiyetin Kaya Gruba ait olduğunu belirtti.

Şu anda projenin Mimar ve Mühendisler Birliği Odası’nda olduğu bilgisini de paylaşan Özkök, “Ruhsatlandırma için vize alınacak. Ruhsat iznini Girne Belediyesi verecek. Eğer bu izni almak için yıkım gerekiyorsa ki gerekiyor yıkım gerçekleşecek” şeklinde konuştu.

Özkök, yıkımın yapılacağı otel inşaatının olduğu yerde hava şartlarının da etkili olduğunu ifade ederek, ilk nazarda yıkım için 31 Mart’a kadar süre talep ettiklerini, bugüne kadar da yıkımı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ayrıca Özkök, yıkımı gerçekleştirecek ekipmanların Türkiye’den geleceğine de değindi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü: İzinsiz 1 kat yıkılacak

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, mahkeme kararına uygun olarak sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Güngördü, mahkeme kararını avukatlarıyla bir kez daha değerlendireceklerini, yıkım mesuliyetinin kime ait olduğunu öğreneceklerini kaydetti.

Farklı davalardan gördüğü kadarıyla yıkım mesuliyetinin inşaatı yapan yatırımcıya ait olduğunu söyleyen Güngördü, bunun gerçekleşmemesi halinde hukuki görüş alarak yola devam edeceklerini dile getirdi.

Güngördü, yatırımcının da mahkeme kararına saygılı olacağına inandığını belirterek, 31 Mart’a kadar sürecin hangi aşamada olduğunu yatırımcı ile istişare halinde sonuçlandırmaya çalışacağını ifade etti.

Yıkılacak katlarla ilgili de bilgi veren Güngördü, Şehir Planlama Dairesi’nin inşaatta inceleme yaptığını, bu incelemede de yıkılacak yerleri ‘kırmızı’ renk ile işaretlediklerini söyledi.

Güngördü, kırmızı işaretli yerlere bakıldığında ise 1 KATIN yıkılacağının anlaşıldığını açıkladı.

Ayrıca, tadilat projesinin sunulması, yıkımın da eş zamanlı yürütülmesi halinde inşaattaki izinsiz yapıların ruhsatlandırılmasının gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.