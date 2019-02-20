“Kaçak yapıya belediye göz yumuyor”

Devrim DEMİR

Lefkoşa’nın Hisarüstü bölgesinde bulunan cafelere Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çifte standart uyguladığını iddia eden Alice Home işletmecisi Mesadet Uysal, YENİDÜZEN’e konuştu, belediyenin kaçak yapıya göz yumduğunu iddia etti.

Alice Home işletmecisi Mesadet Uysal, işletmesinin yan tarafında bulunan cafenin kaçak yapı olduğunu ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin buna göz yumduğunu kendisinin ise dilekçesine ret cevabı verildiğini iddia etti.

Kasım ayında yazdığı dilekçesinin ret edildiğini buna rağmen Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile görüşme talebinde bulunmalarına rağmen kendilerine dönüş olmadığını iddia eden Uysal, YENİDÜZEN’e konuştu.

Uysal: “Dilekçem kabul edilmedi”

Alice Home işletmecisi Mesadet Uysal, iş yerini iki yıl önce kurduğunu ve işletmesinin yanına kısa süre sonra yeni işletmelerin daha eklendiğini kaydetti. Açılan işletmelerle her hangi bir sıkıntı yaşanmadığını kaydeden Uysal, yan tarafta bulunan işletmenin şemsiye sisteminden açılır kapanır ‘pergola’ sistemine geçtiğini ve bu sisteme geçmek için 16 Kasım tarihinde Lefkoşa Türk Belediyesi’ne yazılı talepte bulunduklarını kaydetti.

Uysal, “Yan taraftaki işletme yaptığı pergola sistemi ile kaldırımı böldüler. Lefkoşa Türk Belediyesi’ne yazı yazdık, 22 Kasımda dilekçemize gelen cevapta kaldırımı işgal edeceğim için dilekçemin kabul edilmediği cevabı geldi. Belediye çalışanının tavrı ise yan taraftaki işletmenin izinsiz yapıldığına dair ihbar istediklerini söyleyerek, ihbar yapılmadan iş yerine müdahale edemeyeceklerini belirtti. Belediyenin bu sözü üzerine 10 Aralık tarihinde yazı yazdım yeniden ve bana bir daha kimse dönmedi” dedi.

“Haksız rekabet oluştu”

Alice Home işletmecisi Mesadet Uysal, Lefkoşa Türk Belediyesi İmar Bölümüne başvurduklarını personelin ise iradenin Belediye Başkanına ait olduğunu belirtti. İmar bölümündeki personelin de ilgili yapının uygun olmadığını avukatı ile birlikte kendisine açıklama yaparak anlattığını öne sürdü.

Uysal, “Günlük çok ciddi bir ciro kaybı yaşamaktayız. 15 Ocak tarihinde LTB Belediye Başkanı ile görüşme talebimiz oldu ancak kimse bize dönüş yapmadı. İmar bölümünde Levent Bey sorumlu dediler, sekreterine not bıraktık kimse bize dönmedi. Biz işletmemize çok ciddi bir yatırım yaptık belediye içinde herkes birbirinden habersiz. Dün zabıtalar geldi, masa ve sandalyelerimiz kaldırım işgaline girer diye daha içeri çekmek istediler. Kaldırım ihlali yapıyor dedikleri yeri görüntüledik, avukatım aracılığı ile belediyeye ihbar yolladık. Lefkoşa Türk Belediyesinde kişiye göre muamele yapılıyor, gerekli yollara başvuracağız” dedi.

Levent Özverel: “İşletmelerle bir araya geleceğiz”

İddiaları yanıtlayan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Müdür Muavini Levent Özverel, Hisarüstü’nde bulunan 3 işletme ile bugün bir araya geleceklerini söyledi. Özverel, belediyenin kimseden taraf olmadığını ifade ederek çözüm bulmak için işletmecilerle bir araya geleceklerini kaydetti.