Kaçak silah aranıyor!
Mağusa Limanı'nda kaçak silah aranıyor
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Kaçak silah ihbarını değerlendiren Sahil Güvenlik ve Polis, Mağusa Limanı’na demirleyen CARLA1 isimli yük gemisine operasyon düzenledi. Gemide bulunan sigara paketlerini tek tek açan polis ve asker silah araması yaptı.
YENİDÜZEN'in olay yerinden edindiği bilgilere göre akşam saatlerine süren aramalarda henüz bir silaha rastlanmadı. Gemideki aramaların yarın da devam edeceği bildirildi.
Fotoğraf: Gamze Pir Baykur
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Etiketler : kaçak, kaçak silah, mağusa liman
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