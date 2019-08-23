Kaçak motorlar polis aramasına takıldı…2 kişi tutuklandı
Mağusa Limanı'nda kaçak motorlar tespit edildi, iki kişi tutuklandı
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Mağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu, A.İ. (E-37) ve Y.G.’nin (E-63) kullanımlarındaki tır araçlarla Mağusa Limanı’ndan yurtdışına çıkış yapmaya çalıştıkları sırada, bahse konu tırlarda yapılan aramada hurda malzemeler altına gizlenmiş araç motorları tespit edilerek emare olarak alındı.
Polis açıklamasında bahse konu şahısların tutuklandığı kaydedildi.
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