‘Kaçak Karavan Kent’ krizi!

Devrim DEMİR

Kolimbos ormanında bulunan Salamis Kamping Alanı, ‘kamp alanı mı işgal mi’ sorusuyla birlikte bir kez daha gündem oldu, Yeniboğaziçi Belediyesi ile bölge sakinlerini karşı karşıya getirdi.

Uzun bir süredir belediye ve Kamp-Der arasında yaşanan tartışma çözüme ulaşmazken, Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı yazılı açıklama yaptı, alanın mühürleneceğini bildirdi.

Çevrenin ve doğal yapının yok edildiğini iddia eden belediye yasal yollara başvuracağını açıklarken, Kamp-Der sakinleri de YENİDÜZEN’e konuştu, karara itiraz etti.

Uzun yıllardır bölgede yaşayan karavan sahipleri, “doğayı bozacak hiçbir olumsuz durumun söz konusu olmadığını ve bölgeyi yeşillendirip usule uygun bir yaşam sürdüklerini” öne sürdü.

YENİDÜZEN’e konuşan Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise, Kamp-Der Yönetimi ile diyaloglarını sonlandırdıklarını, belediye meclisinin aldığı kararlar doğrultusunda yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

Kamp-Der başkanı Kasım Uluçaylı, tüzüğe uygun hareket edildiğini, bu düzenin yıllardır değişmediğini, bölgede bulunan karavanların taşınabilir bir şekilde bölgede bulunduğunu savundu.

Yıllardır Belediye’den hizmet almadıklarını iddia ettiler

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin “çarpık yapılaşma” diyerek 263 karavan sakininin kaldığı bölgeye yıllardır hizmet vermediğini iddia eden sakinler, kendi imkânları ile su ve temizlik ihtiyaçlarını giderdiklerini, yaklaşık 1 haftadır su alamadıklarını belirtti.

Kamp-Der bölgesine su getiren bir su tankeri Mağusa Polis Müdürlüğü’ne çekilirken, karavan sakinleri bir haftadır su ihtiyaçlarını marketlerden aldıkları sularla karşıladıklarını öne sürdü.

Su ihtiyaçları dışında temizlik ve çöp toplamayı da kendi imkânları ile yaptıklarını öne süren karavan sakinleri, bölgede betonlaşmanın olduğunu kabul etmedi.

Kaçak elektrik iddiasını da yanıtlayan sakinler, senelerdir kurdukları güneş enerji sistemleri ile karşıladıklarını ifade etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar:

“Karavan alanı mühürlenecek”

Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı, Salamis Kamping tesisini amacına uygun hale getirmek ve yasal olmayan tüm uygulamaları ortadan kaldırarak, yasal mevzuata uydurmak amacıyla yasal işlem başlattı.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, YENİDÜZEN’e konuştu.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, tesisin ruhsatsız bir alan olduğunu, 2006 yılından sonra yerleşik olarak kullanılmaya başlandığını kaydetti.

Bir evi aratmayan bütçeye göre yapılan tatil tesisinin, gecekonduya çevrildiğini kaydeden Zurnacılar, “Tesiste yasalara uygun davranılmadığı için belediye buraya 15 yıldır hizmet vermiyor. İki yıl boyunca diyalog kurmaya çalıştık, saymakla bitmeyen yasa dışılığı ortadan kaldırmak için her türlü yola başvurduk” dedi.

“Tüm görüşmeler sonlandırıldı”

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, “Belediye yetkililerimiz ve hukukçularımız iki yıldır Kamp - Der yönetimi ve hukukçuları ile görüşmeler belediyemiz tarafından sonlandırılmıştır. Tesise izinsiz giden su tankerlerinin girişleri durdurulmuştur, bölge bir iki gün içinde mühürlenecek” şeklinde konuştu.

Kamp-Der Başkanı Kasım Uluçaylı:

“Biz buranın resmi kiracısıyız”

Kamp-Der Başkanı Kasım Uluçaylı, Zurnacılar’ın açıklaması üzerine dün 263 karavanın bulunduğu Salamis Kamping Alanı’nda toplantı gerçekleştirdi. Karavancıların ve üyelerin gerçekleştirdiği toplantıda Zurnacılar'ın açıklamasına tepki gösterildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Uluçaylı, 263 karavanın kayıtlı olduğunu söyledi.

Başkan Zurnacılar'ın ifade ettiği gibi bölgede bir çarpık yapılaşma, gecekondu olmadığını kaydeden Uluçaylı, kamp alanında tüzük ne diyorsa onun uygulandığını ifade etti.

Uluçaylı, “Kampçılar tüzüğe uygun hareket ederek, bölgede taşınabilir yerleşik bir karavan sistemi getirdik. Sıkıntımız sadece belediye değil, devlet yetkililerinin hiçbir kurumu da bu olay nedir diye gelip sormadı. Burası alçak orman arazisi, belediye başkanı buradaki insanlara tehdit ve korku vererek bir şeyleri yaptırmak istiyor. Biz hukuk devletine inanıyoruz, her türlü düzenlemeye belediye ile iş birliğine hazırız.”

“Suyumuzu engelledi”

Yıllardır belediyeden her hangi bir hizmet almadıklarını da öne süren Kasım Uluçaylı, su tankerlerinin de alana girişinin belediye tarafından engellendiğini iddia etti.

Uluçaylı, “Kampçılar su ihtiyaçlarını marketlerden kendi imkânları ile karşılıyor. Seçim için kimse bize dokunmasın, biz buranın resmi kiracısıyız. Gecekondu kelimesini kesinlikle kabul etmiyoruz, başkanın açıkladığı dilde mühürlenme olayının da kabul edilir bir yanı yok.”

Karavan sakinleri ne dedi?

Musa Günehan: “Kanunlar konuşsun”

19 senedir Kamp-Der sakini olduğunu ifade eden Musa Günehan, kampçıların yanlış bir yolda olmadığını savundu. Belediye ile her türlü uzlaşı içine girdiklerini ancak belediyenin yaklaşmadığını ifade eden Günehan, “Belediye orman kanunlarını getirmeye çalışıyor. Biz bu ülkenin kanunlarını tanırız. 16 yıl önce kalp krizi geçirdim, o kötü süreci burada bulduğum ortamda atlattım. Herkes burada bir aile oldu. Belediye ile her türlü uzlaşı içine girmeye hazırız, ne gerekirse yaparız ama mühürlemek oldukça yanlış.”

Ahmet Erkunt: “Biz esnafın ekstra gelir kapıyız”

İki yıldır Kamp-Der alanında kaldığını ifade eden Ahmet Erkunt, 263 karavanın burada belediye başkanının iddia ettiği gibi gecekondu, çarpık yapılaşma yolunda gitmediğini kaydetti.

Erkunt, “Kampçılar burada birbirine kenetlendi. Başkanın iddia ettiği gibi burada yaşayanlar hiçbir ihlal yapmıyor. Belediye bizi istemiyor ancak biz bu bölgede esnafın ekstra gelir kapıyız.”

Mehmet Yorgancı: “Her şeyi kendimiz yapıyoruz”

25 senedir Kamp-Der sakini olduğunu kaydeden Mehmet Yorgancı, yüzlerce insanın plaja geldiğini kanalizasyon olmadığı gerekçesi ile yarattıkları pisliğin denize aktığını kaydetti. Yorgancı, “Biz bu bölgede tüm temizliğimizi kendimiz el birliği ile yapıyoruz. Bizim bölgede bir çöpümüz dahi yokken, belediyeye ait plaj dökülüyor.”

Kemal Çobanoğlu: “Belediye bu insanları rahatsız etmesin”

Kamp-Der’in 15 yıllık idari amiri olduğunu belirten Kemal Çobanoğlu, yıllardır bölgede bir çözümün olmadığını buna rağmen hiçbir yetkilinin de bölgeye uğramadığını söyledi. Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın da Kamp-Der üyesi olduğunu belirten Çobanoğlu, “Başkan buraya gelecek suyu serbest bıraksın. Salgının olduğu bir dönemde bunu bu insanlara yapması doğru bir yaklaşım olamaz. Başkan buradaki insanları rahatsız etmesin.”

Ahmet Soyuarap: “Belediyenin yapmadığı hizmeti biz yapıyoruz”

18 yıldır bölgede kaldığını kaydeden Ahmet Soyuarap, bölgede ilk zamanlar belediyenin hâkim olduğunu, belediyenin 263 karavana hizmet vermediği gibi kira bedellerini de arttırdığını söyledi. Soyuarap, “Biz bu bölgede belediyenin yapmadığı hizmetleri kendi imkânlarımızla yapıyoruz. Belediye neye dayanarak burayı mühürleyecek veya bize ne kadar engel olacak? Biz bölgede belediyenin yüz karası değil, aynasıyız. Hakkımızla burada kalıyoruz, suyumuzu tankerle taşırken, bu pandemi döneminde onu da engelledi. Belediye bize bunu neden yapıyor, yetkili bir devlet varsa bizimle ilgilensin.”