Kaçak ette korkunç tablo: Bir yılda 9 ton

2018 yılında Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine, ‘kaçak yollarla’ Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de toplam 9 ton 347 kilogram kaçak et ve 30 kilo 245 gram kaçak beyaz et ele geçirildi.

2016 yılında bu rakam 7 bin 431 kilo olarak kayıtlara geçti. 2017 yılında ise 3 bin 500 kilo kaçak et tespit edildi.

Kaçak olduğunu bilinmesine rağmen ülkeye 2018 yılında 9 bin 347 kilo kaçak et ve 30 kilo 245 gram beyaz et sokulmak istenirken, sorumlu makamlara takıldı.

Yakalanamadan sofralarımıza ulaşan etin miktarı ise belli değil.

Kaçakçıların 2018 yılındaki en çok kullandığı güzergâhı ise Beyarmudu oldu.

2018 yılında kaçakçılar sadece kırmızı et değil, ülkeye beyaz et de soktu.

Lefkoşa ve Beyarmudu ‘Askeri Yasak bölgeyi’ kullanan kaçakçılar 30 kilo 245 gram beyaz eti sağlıksız koşullarda ülkeye sokmak isterken suçüstü yakalandı.

Beyarmudu köyü kullanıldı

Beyarmudu köyünün, Kıbrıs’ın güneyine yakın olmasını fırsat bilen kaçakçılar, güneyden aldıkları etleri, Beyarmudu köyünü kullanarak ülkeye ithal etmeye çalıştı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nin verilerinde 2018 yılında Beyarmudu köyünden Kıbrıs’ın kuzeyine yasal olmayan yollardan 7 bin 334 kilogram et ele geçirildi.

Güvercinlik köyünde rekor miktar

Kaçakçılar, 2018 yılında Güvercinlik köyü yakınlarındaki ‘Asker yasak bölgeyi’ kullanarak et kaçakçılığı yapmaya devam etti.

Bugüne kadar en büyük kaçak et operasyonu ise Güvercinlik köyünde Haziran ayında yapılmıştı.

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube Ekipleri tarafından 27 Haziran 2018 yılında Güvercinlik kavşağında yapılan operasyonda, Polonya, Avusturya ve Danimarka menşeli yaklaşık 6 buçuk ton kaçak et ele geçirilmişti.

Olayla ilgili A.E tutuklanmış, bir kişinin arandığı açıklanmıştı.

204 kiloda Kermiya geçiş noktasında yakalandı

Ülke genelinde 2018 yılı içinde Narkotik ekipleri Beyarmudu köyü olduğu gibi Kermiya geçiş kapısında da kaçakçılara göz açtırmadı.

Ekipler, Kermiya geçiş kapısında ülkeye yasal olmayan yollardan ithal edilmeye çalışan 204 kilo kırmızı et ele geçirip 2 kişiyi mahkemeye sevk etti.

Girne’de ‘Domuz’ operasyonu

Polis ekipleri, 2018 yılında sadece kırmızı ve beyaz et operasyonu yapmadı. Narkotik ekipleri İhbar üzerine Aralık ayında Girne’de bir iş yerine gerçekleştirdikleri operasyonda, 145 kilo domuz eti, 5 kilo sosis ve 3 adet domuz kellesi ele geçirdi.

İhbar sonucu yakalanan 51 yaşındaki H.U.’nun evinde ise 245 kilo domuz eti bulunarak bahse konu şahıs hakkında yasal işleme gidilmişti.

15 gün arayla Akdoğan’da iki ayrı operasyon

Akdoğan’da 340 kg kaçak et ve ciğer ele geçirilmişti…

Akdoğan’da 22 Şubat 2018’de 340 kilo kaçak et ve ciğer ele geçirilmişti.

Yapılan operasyonda 18 yaşındaki H.C.M’nin kullanımında bulunan kamyonet aracın arka damper kasasının altına gizlenmiş yaklaşık 170 kg sığır eti ve 170 kg sığır ciğeri bulunmuştu.

Olayla ilgili H.C.M gözaltına alınmıştı.

Yine Akdoğan, yine kaçak et…

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri, 8 Mart’ta Akdoğan’da yaptığı aramada 971,5 kg ağırlığında kaçak et ele geçirmişti.

Olayla ilgili Y.T tutuklanmıştı.

Lefkoşa ve Beyarmudun’da beyaz et operasyonu

Geride bıraktığımız yılda, polis ekipleri 12 ayrı yerde kaçak beyaz ve kırmızı et operasyonu yaptı. Bu operasyonların 3’ü Kermiya geçiş kapısında, 2’si Akdoğan köyünde gerçekleşti.

Diğer operasyonlar ise, Lefkoşa, Girne, Beyarmudu, Mağusa ve Güvercinlik’te yapıldı.

Narkotik ekipleri, Lefkoşa ve Beyarmudu 2018 yılı içinde iki farklı tarihte kaçak beyaz et operasyonu gerçekleştirdi.

7 Haziran 2018 yılında Lefkoşa’da yapılan operasyonda 2 adet mineri balık ve 10 adet 245 gram karides balık sağlıksız koşullarda ülkeye sokulmak isterken ele geçirilmişti.

6 Mart 2018 yılında Beyarmudu köyünde düzenlenen operasyonda ise, 30 kilogram sibya ele geçirilmişti.