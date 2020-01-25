Kaçak etin bedeli 229 bin 500 TL

Aplıç Geçiş Kapısı'ndan 3 ton 825 kilogram bütün kuzu eti geçiren D.Ö. tutuklandı. Lefke Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındı.

Piyasa değeri 229 bin 500 TL olan kaçak etler dün öğleden sonra Lefke çöplüğüne götürülerek imha edildi.

Devrim DEMİR

Aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi Yeşilırmak’ta operasyon düzenledi. D.Ö.’nün kullanımında durdurulan araçta Kıbrıs’ın güneyinden ilgili makamlardan izinsiz kuzeye geçirilen 3 ton 825 kilogram bütün kuzu eti tespit edildi.

Yapılan ilk sorgulamada ifade vermeyen zanlı D.Ö., dün Lefke Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mine Gündüz, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlının 3 gün soruşturma amaçlı tutuklu kalmasına karar verdi.

Etler kime getirildi araştırılıyor…

Lefke Polis Karakolunda görevli Polis Memuru Ali Dürüst mahkemede verdiği ifadede zanlı D.Ö.’nün 24 Ocak tarihinde sabaha karşı Yeşilırmak köyünde Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandığını anlattı.

Polis, D.Ö.’nün kullanımındaki araç ile Aplıç Geçiş Kapısı yakınlarından yasal olamayan yollardan Kıbrıs’ın kuzeyine 3 bin 825 kilogram kuzu eti geçirerek suçüstü yakalandığını söyledi.

D.Ö.’nün yapılan ilk sorgulamada ifade vermediğini kaydeden Dürüst, alınması gereken ifadeler bağlantısı olduğundan şüphelenilen kişilerin araştırılacağını kaydederek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Yasa dışı yollardan getirilen tonlarca kuzu eti dün öğleden sonra Lefke Çöplüğüne götürülerek imha edildi.