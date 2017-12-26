Kaçak ete suçüstü

Lefkosa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, Yenişehir'de faaliyet gösteren bir kasap dükkânı güneyden ithal edilen gümrüksüz et indirildiği sırada suç üstü tespit edildi

Saat 17:30 sularında gerçekleşen operasyon kapsamında 212 kilogramı kuzu eti ve 236 kilogramı ise sığır eti olmak üzere toplam 448 kg kaçak et ele geçirildi. Mesele ile ilgili olarak ilk nazarda A.K. (E-36) ve S.Ö. (E-56) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte…