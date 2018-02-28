Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kaçak ete 21.000 TL ceza
Kaçak ete 21.000 TL ceza

Kaçak ete 21.000 TL ceza

Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan kontrol sırasında 500 kilo kaçak dana eti bulundu.

A+A-

Girne’de kaçak et. Polisten alınan bilgiye göre dün saat 17.20 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan kontrol sırasında 500 kilo kaçak dana eti bulundu. İşletme sahipleri M.K. (E-32) ve M.L. (E-38)'ye Gümrük Dairesi yetkilileri tarafından 21.000 TL ceza kesilirken etlere de el konuldu. Polis olayla ile soruşturma başlattı.

Bu haber toplam 514 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler