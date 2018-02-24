'KAÇAK ELEKTRİK KULLANDILAR'

Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliği'nde çalışan 2 personelin ‘usulsüzlük’ yaptığı iddia edildi, konunun soruşturulacağı öğrenildi. Bir personelin kendi evinin elektriği kesik olması nedeniyle babasının evine ait elektrik saatinden kaçak olarak elektrik aldığı, saatin içindeki kartın kimin adına kayıtlı olduğu merkezden görülmemesi için kartın söküldüğü iddia edildi

Bir başka personelin ise kendi evinin ve birçok evin elektrik saatindeki kartları sökerek merkezden kayıtlara ulaşılmasını engellediği iddia edildi.

Bu iddiaların kurumda duyulması üzerine kartları sökülen birçok ev sahibinin elektriklerinin kesildiği ileri sürülerek, bu kişilerin Mağusa Şube Amirliği’ne giderek söz konusu personele bu işlem için ‘rüşvet’ verildiğini söyledikleri ileri sürüldü

YENİDÜZEN’e konuşan Kıb-Tek Kurumu Mağusa Bölge Amiri Yücem Özgener, önceki gün bu iddiaların bilgisine geldiğini, gerekli araştırma ve incelemelerin yapılacağını belirterek, tespit edilen bir durum varsa gerekenin yapılacağını açıkladı.

Didem MENTEŞ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Mağusa Bölge Amirliği’nde çalışan 2 personelin ‘usulsüzlük’ yaptığı iddia edildi.

Bir personelin kendi evinin elektriği kesik olması nedeniyle babasına ait elektrik saatinden kaçak olarak elektrik aldığı, saatin içindeki kartın kimin adına kayıtlı olduğu merkezden görülmemesi için kartın söküldüğü iddia edildi.

Diğer personelin ise kendi evinin ve birçok evin elektrik saatindeki kartları sökerek merkezden kayıtlara ulaşılmasını engellediği ve bunun için ‘rüşvet’ aldığı ileri sürüldü.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kıb-Tek Kurumu Mağusa Bölge Amiri Yücem Özgener, önceki gün bu iddiaların bilgisine geldiğini, gerekli araştırma ve incelemelerin yapılacağını belirterek, tespit edilen bir durum varsa gerekenin yapılacağını açıkladı.

“Usulsüzlük” iddiaları

Kıb-Tek eski Müdürü Gürcan Erdoğan’a yakın olduğu ileri sürülen bir personelin, 13 Şubat’tan beri evinin elektriği borcundan dolayı kesik olması nedeniyle babasına ait evin elektrik saatinden aldığı ileri sürüldü. Ayrıca bu şahsın söz konusu elektrik saatin içindeki kartın kimin adına kayıtlı olduğu görülmemesi için kartın söktüğü, karta merkezden ulaşımı engellediği iddia edildi.

Diğer personelin ise kendi evi ve birçok evin elektrik saatindeki kartları sökerek ulaşılmaz hale getirdiği ileri sürüldü. Önceki gün durumun ortaya çıkmasıyla elektriklerin kesildiği ve kuruma giden birçok vatandaşın bu personele ‘para’ ve ‘kuzu’ gibi rüşvetler verdiğini söylediği iddia edildi.

Diğer personelin ise kendi evinin ve birçok evin elektrik saatindeki kartları sökerek merkezden kayıtlara ulaşılmasını engellediği öne sürüldü. Bu durumun kurumda duyulması üzerine kartları sökülen birçok ev sahibinin elektriklerinin kesildiği ileri sürülerek, bu kişilerin Mağusa Şube Amirliği’ne giderek söz konusu personele bu işlem için ‘para’ ve ‘kuzu’ gibi verdiklerini söyledikleri iddia edildi.

Özgener: “Araştırmalar yapılacak”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kıb-Tek Kurumu Mağusa Bölge Amiri Yücem Özgener, önceki gün bu iddiaların bilgisine geldiğini, gerekli araştırma ve incelemelerin yapılacağını belirterek, tespit edilen bir durum varsa gerekenin yapılacağını açıkladı.

Özgener, şöyle konuştu: “Personelim ile ilgili bir bilgi vermem doğru değil. Kurum içinde bir sorundur. Ortada elektrik çalma gibi bir şey yoktur. Saatte kullanma olduğu için bunun emniyetini alacağız, onu kestireceğiz. Gerekli kontrolleri yaptıracağım gereken neyse yapılacak. Polislik bir durum varsa intikal edilir ama polislik değilse intikal edilmez. İncelemeden bir şey söylemem. Büyük bir ihtimalle polislik değildir. Çünkü saatten geçtiği sürece polislik olay yoktur, saat kilovatı yazıyor. Tabi bilgime gelen budur. Diğer personelle ilgili iddiaları tam olarak bilmiyorum acaba benim personelim mi yaptı. Gerçekten bu işi dışarıdaki kişiler de yapabilir. Bu arkadaştır denilmesinde sakınca var. Bu iddiaları değerlendirmelerini yapıyorum, tespit edilen bir şey varsa gerekeni yapacağım”