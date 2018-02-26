Kaçak ayrelli, hellim ve uyuşturucuya suçüstü

Kıbrıs’ın kuzeyinden güneye 129 bağ kaçak ayrelli, 20 kilo kaçak hellim ve 300 gram uyuşturucu geçirildiği iddia edildi.

Politis gazetesi, Kermiya geçiş noktasında Kıbrıs Rum Gümrük Dairesi personelinin yaptığı rutin denetimler sırasında, KKTC plakalı olduğu iddia edilen bir araçta yapılan aramada, kaçak ayrelli ve hellimler tespit edilerek, bunlara el konulduğunu öne sürdü.

Gazete, Lokmacı geçiş noktasında ise, Kıbrıs’ın kuzeyinden Kıbrıs’ın güneyinde geçmek isteyen bir Kıbrıslı Rum’un çantasında 300 gram hintkeneviri tespit edildiğini yazdı.