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Kaburga kemiğini kırdılar

Kaburga kemiğini kırdılar

Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada S.T.A.’nın  kaburga kemiğini kıran iki kişiden biri olan Q.R., tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

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Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada S.T.A.’nın  kaburga kemiğini kıran iki kişiden biri olan Q.R., tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Cemil Özalkım, 5 Ağustos tarihinde yaşanan olayda  kız arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle M.S., ve Q.R.’nin  S.T.A.’nın  sol göğüs kafesine yumruk atmak suretiyle kaburga  kemiğinin kırılmasına sebep olup vahim zarara uğrattıklarını belirtti.

Polis, zanlıların 7 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ifade ederek soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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