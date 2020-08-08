Kaburga kemiğini kırdılar

Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada S.T.A.’nın kaburga kemiğini kıran iki kişiden biri olan Q.R., tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Cemil Özalkım, 5 Ağustos tarihinde yaşanan olayda kız arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle M.S., ve Q.R.’nin S.T.A.’nın sol göğüs kafesine yumruk atmak suretiyle kaburga kemiğinin kırılmasına sebep olup vahim zarara uğrattıklarını belirtti.

Polis, zanlıların 7 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ifade ederek soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.