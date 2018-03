'Kabloyla elektirk umut verici'

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), her ülkede olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de enerji yeterliliği ve fiyatlarının, yaşamın her alanını etkileyerek, ekonominin rekabet gücünde belirleyici olduğunu kaydetti.



Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi düşüncesinin hem arz güvenliğinin sağlanması, hem elektrik fiyatlarının düşürülmesi, hem de çevreyi olumsuz etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması bakımından umut verici olduğu belirten KTTO, bu konudaki çabaların daha somut araştırmalarla ilerleyebilmesi adına bu konuda siyasi irade gösterilmesinin önemli olduğunu vurguladı.



Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, elektrik fiyatlarının yüksekliği ve elektrik dağıtım ağının düşük niteliği nedeniyle sık sık yaşanan kesintilerin, mal ve hizmet üretimini olumsuz şekilde etkilediği, ekonomik hayatta verimsizliğe neden olduğu belirtildi.



Bu gerçekler dikkate alındığı zaman, KKTC’deki elektrik sorununun çözümlenmesi için sürekli bir arayış içinde olunması gerektiği ifade edilen açıklamada, son zamanlardaki tartışmaları, bu arayışın bir yansıması olarak olumlu değerlendirmek gerektiğine vurgu yapıldı.



Açıklamada, “Bu arayış sonunda, ülkemiz ve halkımız için en iyi seçeneğin değerlendirileceğine ise hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir. KTTO elektrik arzının kalite ve fiyat olarak daha uygun hale gelmesi için yapılan tartışmaları yakından izlemekte; bu konudaki her girişimi desteklemektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” ifadelerine yer verildi.