YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Kablonet almadan internete girenlerin kaçırdıkları çok şey var. Ülkemizde en hızlı internet sağlayıcısı olarak ününe ün katmaya devam eden Kablonet, uydudan internet hizmeti algısına neden olan Udyunet’in yeni halidir. Sanıldığı gibi uydudan elde edilen bir internet hizmeti olmasa da, yüksek hızda veri transferini sağlayan kablolarla internette uydu hızında dolaşımı mümkün kılıyor diyebiliriz. Dolayısıyla yüksek hızda internet sahibi olmak isteyenler için Kablonet başvurusu yapmak hayallerine kavuşmalarını sağlayacak ilk adımdır.

Yapmayanlar kaçırıyor

Kimse, “Benim internet sağlayıcım daha hızlı” demesin. Çünkü hiçbir internet sağlayıcısı 20 mbps hızında bir internet imkanı sunmuyor. Kablonet ise düşük ücretlerle yüksek hızda internet sağlayan önemli bir kurumu ifade ediyor. Sınırsız internet hizmetlerine ek olarak, kotalı tarifeler de var ve interneti az kullanıyorum diyenler için cazip paketler sunuluyor. 10 veya 20 mbps hızında internet sahibi olduğunuz film indirmek veya video izlemek çok daha keyifli hale gelebilir. Bilindiği gibi yüksek çözünürlüklü bir video veya filmi izlemek bazen gına getirir. Bunu sebebi, HD değeri yükseldikçe internetin daha da zorlanması. Eğer yavaş bir internete sahipseniz film ve videoları çok yüksek çözünürlükte izleyebilmeniz kolay olmaz.

Kablonet ile beraber yüksek çözünürlükte ses veya video izlemek daha rahat bir hale geliyor. Üstelik bu tip videoları bilgisayarınıza çok daha kısa sürede de indirebilirsiniz. Eğer bir firmanız varsa ve internet üzerinden hizmet sunuyorsanız, internet hızı sizin için daha anlamlıdır. Kablonet ile elde edeceğiniz hızlı internet sayesinde işinizi de şansa bırakmış olmazsınız. Kablonet başvurusu yapabilmeniz için Kablo Tv altyapısına sahip bir kentte yaşamanız gerektiğini ifade edelim. Ülkemizin birçok noktasına altyapı götürülmeye çalışılsa da, henüz bulunmayan illerin olduğunu ifade etmeliyiz.

Kablonet ile beraber kaliteli tv yayınlarını izleyebileceğiniz Kablo Tv hizmetinden de faydalanabilirsiniz. Böylece uydu yayınlarındaki işe yaramaz birçok kanaldan kurtulabilirsiniz. Daha iyi görüntü ve ses kalitesine sahip kanallarla televizyon deneyiminizi artırabilirsiniz. Ayrıca Kablo tv hizmetine ek olarak sunulan çözümlerden de yararlanabilirsiniz. Bu da, daha işlevsel bir televizyona sahip olmanız anlamına geliyor.