Kablo koptu, Girne’de internet durdu!

Girne Boğaz’da devam eden yol çalışmaları esnasında sabah saatlerinde Türkiye’ye çıkış sağlayan fiber optik koptu, çok geniş bir bölgede internet durdu, bazı bölgelerde seste de sıkıntılar yaşandı.

Konuyla ilgi YENİDÜZEN’e bilgi veren Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Elagöz, ekiplerin saatlerdir çalışmalarını sürdürdüklerini ve kademeli olarak da internet ve sesteki kopmanın düzeltildiğini belirtti.

Türkiye çıkışının İskele ve Girne olmak üzere iki bölgeden yapıldığını ve bu çıkışlardan birinin, Girne’deki çıkışın iş makinelerinin oradaki çalışması esnasında Fiber’in koptuğunu belirten Elagöz, çoğu bölgenin bu kopmadan etkilendiğini kaydetti.

Telekomünikasyon ekiplerinin saatlerdir çalıştığını ifade eden Müdür Elagöz, internet ve sesin kısmen çalışmaya başladığını, kademeli olarak da düzeleceğini açıkladı.