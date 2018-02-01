Kabine yarın sunulacak
Erhürman başkanlığında kurulan 4’lü koalisyon hükümetinin kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunulacak.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığında kurulan 4’lü koalisyon hükümetinin kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunulacak.
CTP Genel Başkanı Erhürman, saat 09.00’da Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edilecek.4 partiden oluşan koalisyon hükümetinin protokolü bugün parti liderleri arasında imzalanmıştı.
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