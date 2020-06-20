Kabine değişikliği güneyde yankı buldu

YENİDÜZEN’in gündemi sarstığı “Özel Jet Skandalı” sonrasında hükümette yaşanan kabine değişikliği ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kabineyi veto etmesiyle dün yaşanan gelişmeler güneydeki basınında da yer aldı.

Politis gazetesi ilgili haberi “Kıbrıslı Türkler Siyasi Kaosta-Jet Skandalı Kaos Getirdi-Kabine Değişikliği Nihayetinde Sadece Bir Bakanla” başlığıyla aktarırken, Haravgi gazetesi “İşgal Altındaki Topraklarda Sadece Turizm Bakanı Yerine Atama”, Alithia gazetesi “Akıncı Tatar’ın Kabine Değişiklik Planlarını Bozdu-Kabine Değişikliği Sadece Bir Kişi İçin”, Fileleftheros gazetesi ise “Değişiklikler Veto Getirdi” şeklindeki başlıkları kullandı.