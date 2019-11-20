Kabinde unutulan cüzdan ‘benim’ dedi!

Lefkoşa’da konfeksiyon mağazasında bulduğu cüzdanı çaldığı gerekçesi ile zanlı İ.M K tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olguları aktardı. Polis, zanlı İ.M.K’nin 16 Kasım 2019 tarihinde 19.30 raddelerinde Calliope isimli mağazada müşteri olan S.Ş’nin deneme kabininde unuttuğu cüzdanı, içindeki 700 TL ve sürüş ehliyetini mağaza görevlisine kendine ait olduğunu söyleyerek, sirkat ettiğini anlattı.

Polis, zanlının ayni gün Kıbrıs’ın güneyine geçiş yaptığını ve aranan şahıs ilan edildiğini ve 19.11.2019 tarihinde Kermiya geçiş noktasında kuzeye geçiş yapıp tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının Kıbrıs’ın güneyinde yaşadığını söyleyerek, 15 günü aşmamak üzere cezaevine tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.