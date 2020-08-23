“Kabahat sizin, faturayı bize kesiyorsunuz”

Hükümetin Pandemi hastanesi olmaksızın ve karantinasız şekilde açılımıyla ülkedeki vaka sayısının artmasına neden olduğunu belirten RES-BİR, eğlence sektörünün kısıtlanmasını eleştirdi.

RES-BİR açıklamasında, “Kabahat sizin ama faturayı bize kesiyorsunuz” dendi.

RES-BİR’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değmedi...

Neredeyse halkımızın %100’ü, İş dünyasının %99’u size, ülkemizi, Pandemi hastanesiz ve Karantinasız, halkımıza ve yabancı yatırımcılara güven vermeyen bir şekilde açmayın diye yalvardı.

Güvenin olmadığı yere yatırımcı da, turist de, öğrenci de, gelmez diye sizleri uyardı.

Ama siz, yıllardır bir çok ailenin dağılmasına, bir çok ocağın sönmesine vesile olmuş bir sektörün patronlarını dinleyerek, hareket edip, tüm ülke insanımızın ve geriye kalan tüm sektörlerin geleceğini çok büyük tehlikeye attınız.

Bütün bunlar apaçık ortadayken, aldığınız kararlarda bu sektöre müşteri taşıması için özel jetlerin seferlerine ve taşıyacağı kişi sayısına sınırlama getirmeyip, insanlar arasında da sosyal devlete yakışmayan ayrımcılık yapıyorsunuz.

Şimdi sağlıkla ilgili sorunlar artmaya başlayınca da, 2 ay boyunca kendi kaderine terk ettiğiniz

Ne Kredisinde...

Ne Elektirik giderinde...

Ne de Devlete olan yükümlülüklerine...

Hiçbir destek vermediğiniz yeme, içme ve eğlence sektörüne kısıtlamalar uygulama kararları alarak faturayı bu sektöre kesiyorsunuz.

Kabahat sizin ama faturayı bize kesiyorsunuz!!!!

Şimdi bizde, Yeme, İçme ve Eğlence sektörü yasal örgütü, RES-BİR olarak, size sormak isteriz;

1-Yarısını hatta daha azını kullanmamızı EMİR ettiğiniz işletmelerimizin kirasının yarısını, siz mi ödeyeceksiniz?

2- Yarısını, hatta daha azını kullanmamızı EMİR ettiğiniz işletmelerimiz için aldığımız kredilerin yarısını, siz mi ödeyeceksiniz?

3-Yarısını, hatta daha azını kullanmamızı EMİR ettiğiniz işletmelerimizin çalışanlarının yarı maaş ve sosyal yatırımlarını, siz mi yapacaksınız?

4-Yarısını, hatta daha azını kullanmamızı EMİR ettiğiniz işletmelerimizin Elektirik faturasının yarısını, siz mi ödeyeceksiniz?

5-Yarısını, hatta daha azını kullanmamızı EMİR ettiğiniz işletmelerimizden elde ettiğimiz gelirle geçindirdiğimiz ailelerimizin yarı masraflarını, siz mi ödeyeceksiniz?

BU SORULARIMIZA CEVAPLARINIZI İVEDİ BEKLİYORUZ!!!!!!!

Ülkemiz tabii ki dünyaya açılmalıydı...

Ama önce pandemi Hastanesi yapılmalı, bu olağanüstü dönem için ve Coronasız bir ülke için de olağanüstü önlemler alınmalıydı.

Bu olağnüstü önlemlerden bir tanesi de, kesinlikle ülkemize karantinasız girişlere müsade etmemekti .

Herkes PCR test sonuçları çıkıncaya kadar polis gözetiminde karantina otellerinde bekletilmeli, tüm masrafları da tahsil edilmeliydi.

Sonucu Pozitif çıkanlar da ilk uçakla ülkelerine gönderilmeliydi.

SİZ ÜZERİNİZE DÜŞEN YÜKÜMLÜKLERİNİZİ YAPIYORMUSUNUZ...

VE BİZDEN, İFLAS ETMEK PAHASINA FEDAKARLIK BEKLİYORSUNUZ?”